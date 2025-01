Mỹ nhân Kate Beckinsale tiết lộ chuyện bị sàm sỡ, xúc phạm trên phim trường

Kate Beckinsale tiết lộ góc khuất ở ngành giải trí ẢNH: AFP

Giữa lúc Blake Lively kiện bạn diễn Justin Baldoni với cáo buộc tấn công tình dục và dàn dựng chiến dịch bôi nhọ cô, minh tinh Kate Beckinsale chia sẻ những trải nghiệm tồi tệ mà bản thân đã trải qua. Minh tinh 51 tuổi khen ngợi Lively mạnh dạn lên tiếng về những gì xảy ra với mình và để mọi người có cái nhìn thực tế về vấn đề tồn tại trong ngành suốt bao nhiêu năm qua.



Theo Daily Mail, trong bài đăng Instagram mới đây, mỹ nhân phim Trân Châu Cảng kể: "Thực ra khi tôi 18 tuổi, tôi đã bị một người mà tôi thực sự tin tưởng trong đoàn phim sờ mó. Sau đó, tôi có đến gặp nữ diễn viên chính của bộ phim, người vốn được biết đến là rất ủng hộ phụ nữ. Tôi kể chuyện đã xảy ra với mình nhưng nhận được câu trả lời là không phải thế. Tôi cũng đến gặp một nữ diễn viên khác, khóc lóc và kể: Tôi vừa bị người đàn ông đó tấn công. Nhưng lại một lần nữa bị chối bỏ, chuyện này cứ tiếp diễn như thế".

Nữ diễn viên 51 tuổi tiếp tục: "Điều thực sự làm tôi khó chịu là chứng kiến rất nhiều người đàn ông đi khắp nơi và nói rằng: mọi thứ đã khác rất nhiều so với trước đây, môi trường đã khác và tốt hơn rất nhiều. Nhưng không, chẳng khác gì cả. Nếu bạn là phụ nữ và có những khiếu nại chính đáng như: ai đó chạm vào ngực tôi, xúc phạm tôi, thì bạn cũng xong đời".

Minh tinh 51 tuổi từng chịu nhiều bất công khi hoạt động giải trí ẢNH: AFP

Kate Beckinsale cũng tiết lộ cô đã bị gọi bằng những từ ngữ xấu xí, xúc phạm khi than phiền rằng mình phải ngồi 6 tiếng đồng hồ để đợi bạn diễn say bí tỉ đến phim trường làm việc. Ngôi sao loạt phim Thế giới ngầm nhớ lại: "Tôi từng tham gia một bộ phim mà đến cuối dự án, người ta gọi tôi là 'đồ khốn nạn' vì tôi đã nói: Tôi thấy thật khó khăn khi bạn diễn của tôi cứ say xỉn mỗi ngày". Cô nói thêm: "Rõ ràng anh ấy đã trải qua điều gì đó và tôi hoàn toàn thông cảm. Nhưng tôi cũng như toàn bộ đoàn làm phim phải chờ anh ấy 6 tiếng mỗi ngày để học thuộc thoại và điều đó có nghĩa là tôi sẽ không được gặp con gái mình vào buổi tối trong suốt thời gian quay phim".

Mỹ nhân người Anh cũng tiết lộ rằng cô đã bị "tẩy chay" vì lên tiếng về sự việc xảy ra trong quá trình quay phim. Một số dân mạng suy đoán bạn diễn mà nữ diễn viên đang nhắc đến là Ben Affleck (bạn diễn của Beckinsale trong phim Trân Châu Cảng) vì tài tử nổi tiếng nghiện rượu song cô phủ nhận và dành nhiều lời khen ngợi cho đồng nghiệp. "Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết rằng ai là người có lỗi và ai là người không phải. Thành thật mà nói vấn đề lớn nhất không phải là các diễn viên mà là việc báo cáo vấn đề hay hành vi lạm dụng đã dẫn đến việc phải chịu hình phạt nặng hơn những gì ta có thể tưởng tượng", cô nói.

Vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni làm dấy lên những cuộc bàn tán về góc khuất mà các diễn viên (đặc biệt là nữ giới) phải đối mặt trên phim trường ẢNH: AFP

Kate Beckinsale cho biết cô từng nói vấn đề với người đại diện, quản lý, người đứng đầu hãng phim và sự việc từng có rất nhiều người chứng kiến nhưng vô ích. "Trong một sự cố cụ thể, nam diễn viên đó đã đối xử rất thô lỗ với tôi đến mức làm hỏng một phần trang phục của tôi và xé đôi bộ tóc giả của tôi, chưa kể đến việc khiến tôi bị bầm tím, đánh tôi và dọa tôi sợ khiếp vía", cô kể. Tuy nhiên, khi tìm đến giám đốc hãng phim, cô không được bảo vệ thậm chí còn chịu sự trừng phạt, xa lánh. Minh tinh 7X nhấn mạnh: "Mọi người trong mọi ngành nghề đều phải được coi trọng và không bị trừng phạt khi tiết lộ có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra với họ tại nơi làm việc".

Kate Beckinsale tiếp tục: "Tôi không muốn bất kỳ ai (dù nam hay nữ) có khiếu nại chính đáng, bị lợi dụng để chống lại họ trong bất kỳ ngành nào, ở bất kỳ đâu. Và tôi đề cập điều này cùng với vụ việc của Blake Lively và Justin Baldoni vì ngành của chúng tôi khiến mọi thứ dễ bị chú ý hơn do báo chí, công chúng cố tình tham gia và bị dẫn dắt theo một ý kiến mà họ không nhận ra là cố ý", nữ diễn viên bày tỏ. Cô nói thêm: "Có quá nhiều nạn nhân trong vụ việc này, nhiều người trong số đó tôi biết rõ. Thực sự cả nam giới và phụ nữ trong ngành của chúng tôi đều phải chung tay xóa bỏ điều này mãi mãi".