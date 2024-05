Mỹ nhân 'Trân Châu Cảng' gầy guộc, xuống sắc, tinh thần bất ổn sau biến cố

Hình ảnh mới của Kate Beckinsale khiến người hâm mộ hoang mang INSTAGRAM NV

Theo PageSix, trong một video được Kate Beckinsale chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên hào hứng phối nhiều trang phục cổ điển, cho thấy sự chuẩn bị của cô cho bộ phim mới Stolen Girl. Mỹ nhân 51 tuổi không khỏi phấn khích khi được trở lại làm việc sau nhiều tuần nằm viện. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại chú ý vào vóc dáng khác lạ của cô, cho rằng người đẹp phim Trân Châu Cảng đã gầy đi rất nhiều. Không ít người xem nhận xét chân tay cô trông mảnh khảnh hơn và gương mặt gầy gò, lộ rõ xương gò má, thần thái cũng thiếu sức sống, kém rạng rỡ hơn trước.



Trước những bình luận xoay quanh sự thay đổi ngoại hình của mình, Kate Beckinsale chia sẻ cô trải qua giai đoạn khó khăn khi phải đối diện với nhiều mất mát và sức khỏe gặp vấn đề. Tháng 1.2024, người đẹp phim Underworld đã mất đi người cha dượng - đạo diễn Roy Battersby, vì bệnh tật. Bên cạnh đó, mẹ cô cũng lặng lẽ chống chọi với ung thư trong 6 năm qua. Nữ diễn viên người Anh đáp lại những lời bình phẩm: "Tôi đã chăm sóc cha của mình cho đến khi ông ấy qua đời vào đầu năm nay. Mẹ tôi cũng đang gặp chuyện. Tôi đang thích nghi với việc phải chứng kiến hai người cha của mình qua đời, một người mất lúc tôi mới lên 5 và một người nữa ra đi vào đầu năm nay".

Những mất mát trong thời gian qua khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của minh tinh 51 tuổi bị ảnh hưởng không nhỏ INSTAGRAM NV

Minh tinh 7X tiếp tục kể về nỗi mất mát mà bản thân đang thích nghi: "Năm ngoái, tôi đã mất đi chú mèo tri kỷ của mình trong gần 19 năm. Tôi cũng vừa nằm viện 6 tuần do nôn ra rất nhiều máu vì căng thẳng suốt cả năm làm thủng một lỗ giữa thực quản và dạ dày của tôi". Nữ diễn viên giải thích thêm rằng cô cũng đã trải qua đợt bùng phát nghiêm trọng của bệnh tế bào mast do chịu cú sốc, căng thẳng và đau buồn. Sao phim The Aviator giải thích tất cả những điều này đã góp phần khiến cô bị sụt cân, mất sức sống và tinh thần bất ổn.

Những chuyện buồn gần đây cũng khiến chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương mà Kate Beckinsale gặp phải trước đây quay trở lại. "Tôi đang cố gắng tồn tại sau những mất mát không thể chịu đựng được", cô chia sẻ.

Hình ảnh bất ổn của Kate Beckinsale khi nhập viện cách đây ít lâu INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, Kate Beckinsale cũng lên tiếng chỉ trích những người nhận xét quá đà về cơ thể mình và cho rằng đây là hành vi bắt nạt phụ nữ chỉ vì ngoại hình của họ. "Tôi không quan tâm sở thích của bạn về phụ nữ là gì. Tôi chỉ quan tâm việc bạn nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần được thông báo về điều đó", cô chia sẻ. Khi có bình luận nhắc nữ nghệ sĩ hãy chú ý vấn đề ăn uống vì lo lắng trước vẻ ngoài gầy gò của cô, cô đáp lại: "Đủ rồi".

Trở lại vào tháng 3, Kate Beckinsale khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ bức ảnh tiều tụy, ốm yếu trên giường bệnh. Trong nhiều tuần, nữ diễn viên đăng những bức ảnh khó hiểu từ bệnh viện nhưng không chia sẻ về bệnh tình của bản thân.

Kate Beckinsale đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn INSTAGRAM NV

Kate Beckinsale sinh năm 1973 tại Anh, gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990 và gặt hái được thành công với các bộ phim như: Trân Châu Cảng, The Aviator, Serendipity, Tiptoes, Click, Underworld… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đáng nể, nữ diễn viên này còn được biết đến là một biểu tượng nhan sắc của màn ảnh nhờ sở hữu vẻ đẹp yêu kiều, quyến rũ cùng vóc dáng gợi cảm. Tờ Esquire từng vinh danh biểu tượng sắc đẹp đến từ nước Anh là "Người phụ nữ đương thời quyến rũ nhất" (2009). Nhiều năm qua, cô vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ, gợi cảm và thường được truyền thông nhắc đến là một trong những mỹ nhân không tuổi của làng điện ảnh.