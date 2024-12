Blake Lively kiện bạn diễn quấy rối tình dục

Nữ diễn viên Blake Lively hợp tác với Justin Baldoni trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của tác giả Colleen Hoover. It Ends with Us không nhận được đánh giá cao từ giới phê bình và bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ bất hòa từ dàn diễn viên chính.

Nhiều tháng sau khi phát hành It Ends with Us, Blake Lively tuyên bố những hành vi của Justin Baldoni đã gây ra cho cô "sự đau khổ về mặt cảm xúc nghiêm trọng". Blake Lively và đội ngũ đã đính kèm một loạt tin nhắn được cho là của Justin Baldoni. Trong đó, nam diễn viên được cho là đang lên kế hoạch hạ bệ nữ chính Gossip Girl do lo sợ cô sẽ công khai những trải nghiệm tiêu cực trên phim trường.

Blake Lively vừa chính thức khởi kiện Justin Baldoni tội quấy rối tình dục và bôi nhọ danh dự ẢNH: REUTERS

Cô cáo buộc Justin Baldoni đã tạo ra một môi trường làm việc thù địch và không phù hợp, khiến cô cảm thấy bị đe dọa và tổn thương. Cụ thể, Justin Baldoni đã tự ý thêm nhiều cảnh nóng ngoài kịch bản với tư cách đạo diễn mà không có sự đồng ý của Blake Lively. Nam diễn viên còn tự tiện thảo luận những vấn đề nhạy cảm với Blake Lively mặc cho cô đã cố gắng tránh né.

Blake Lively nêu rõ đã có một cuộc họp được tổ chức để xử lý những hành vi của Justin Baldoni và môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp trước nguy cơ xảy ra một cuộc đình công. Cuộc họp đã đề ra một biên bản bao gồm 30 biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực trên phim trường và tất cả đều đã đồng ý với biên bản này.

Mỹ nhân sinh năm 1987 còn chỉ trích việc Justin Baldoni thường xuyên xâm phạm không gian riêng tư của cô, như vào hậu trường khi cô đang thay đồ. Cô khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào từ nam diễn viên/đạo diễn Justin Baldoni hay nhà sản xuất Jamey Heath mà không có sự đồng ý rõ ràng.

Đáp trả Blake Lively, đội ngũ của Justin Baldoni đã gọi đơn kiện của cô là "điều đáng xấu hổ" và cáo buộc nữ diễn viên "cố gắng làm điều sai trái" để khôi phục danh tiếng cho chính mình.

Luật sư của Justin Baldoni - Bryan Freedman đã chỉ trích vụ kiện và nói rằng những tuyên bố của Blake Lively là "sai sự thật, vô lý và cố ý gây tổn thương công khai".