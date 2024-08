Vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively đụng độ ngoài phòng vé

Hai phim của Ryan Reynolds và Blake Lively sẽ đụng độ ngoài rạp Bắc Mỹ vào cuối tuần này MARVEL STUDIOS, SONY PICTURES RELEASING

Theo Deadline, vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively sẽ đối đầu nhau tại phòng vé vào cuối tuần này dù hai bộ phim của họ không cùng thể loại và hướng đến đối tượng khán giả khác nhau.



Blake Lively đóng chính trong It Ends With Us được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover. Phim do Justin Baldoni ngồi ghế đạo diễn đồng thời đảm nhận vai nam chính. Deadline cho biết It Ends With Us được dự đoán sẽ thu về từ 23 triệu USD đến hơn 30 triệu USD trong đợt mở màn tại phòng vé Bắc Mỹ. Đây được xem thành tích ấn tượng đối với một bộ phim về phụ nữ.

Nhìn lại thành tích chào sân của các bộ phim mà Blake Lively tham gia thì con số này cũng khá tích cực. Ngay cả khi doanh thu khởi đầu của It Ends With Us là khoảng 23 triệu USD, tác phẩm này vẫn được xếp thứ ba trong danh sách những bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất của nữ diễn viên sinh năm 1987. Con số kể trên chỉ đứng sau thành tích 53,1 triệu USD của Green Lantern (đóng với Ryan Reynolds) và 23,8 triệu USD của The Town (hợp tác với Ben Affleck).

It Ends with Us là một trong số ít bộ phim trên thị trường dành cho khán giả nữ trưởng thành SONY PICTURES RELEASING

Tuy nhiên, doanh thu bán trước cho thấy It Ends With Us sẽ có thể thu về hơn 30 triệu USD nhờ được thúc đẩy bởi lượng người hâm mộ của tác giả nguyên tác. Colleen Hoover được xem là một "hiện tượng" ở mảng sách, thu hút hơn 2 tỉ lượt xem với các hashtag liên quan trên TikTok và đã có hơn 25 triệu cuốn sách được bán ra tại Mỹ.

It Ends With Us theo chân Lily Bloom (Blake Lively), một phụ nữ vượt qua tuổi thơ đầy đau thương để bắt đầu cuộc sống mới ở Boston (Mỹ) và theo đuổi ước mơ bấy lâu. Tình cờ, cô gặp gỡ vị bác sĩ quyến rũ Ryle Kincaid (Justin Baldoni) rồi hai người nảy sinh mối liên hệ sâu sắc. Nhưng khi họ yêu nhau say đắm, Lily bắt đầu phát hiện những khía cạnh của Ryle khiến cô nhớ đến mối quan hệ của cha mẹ mình. Và rồi, khi mối tình đầu của Lily là Atlas Corrigan (Brandon Sklenar) đột nhiên trở lại, mối quan hệ giữa cô với Ryle bị đảo lộn…

Deadpool & Wolverine đang thống trị phòng vé toàn cầu MARVEL STUDIOS

Trong khi It Ends With Us của Blake Lively khai thác cuộc sống phụ nữ và hướng đến đối tượng khán giả chính là phái đẹp thì bom tấn siêu anh hùng Deadpool & Wolverine có Ryan Reynolds đóng chính lại thu hút tệp khán giả rộng hơn. Trong tuần thứ ba đổ bộ màn ảnh rộng, siêu phẩm của Marvel được dự đoán tiếp tục dẫn đầu phòng vé với mức doanh thu khoảng 50 triệu USD, giảm 48% so với trước. Tác phẩm do đạo diễn Shawn Levy cầm trịch đã trở thành bộ phim thứ hai trong năm 2024 vượt mốc 400 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ sau Inside Out 2. Vừa qua, tác phẩm đạt 407,6 triệu USD sau 11 ngày phát hành, trong khi Barbie phải mất 14 ngày và Inside Out 2 mất 13 ngày để đạt được mức doanh thu tương đương.

Trong khi đó, The Hollywood Reoprter dự đoán Deadpool & Wolverine sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với 50 đến 60 triệu USD trong tuần thứ ba phát hành. Còn It Ends With Us có thể sẽ đứng ở vị trí thứ hai nhưng với cách biệt khá xa. Một số người xem đây là cuộc cạnh tranh giữa vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively nhưng những người trong cuộc nghĩ ngược lại. Họ hy vọng hai bộ phim vốn khác nhau về thể loại, nội dung này sẽ tạo nên khoảnh khắc Barbenheimer khi cả hai tác phẩm đều thành tâm điểm chú ý, tương tự Barbie và Oppenheimer vào năm ngoái.

Ryan Reynolds và Hugh Jackman (hai sao chính của Deadpool & Wolverine) đến ủng hộ Blake Lively tại buổi ra mắt phim It Ends With Us ở New York (Mỹ) hôm 6.8 AFP

Lần gần nhất phòng vé Bắc Mỹ chứng kiến cuộc đụng độ của hai vợ chồng là vào năm 1990. Khi đó, bộ phim Die Hard 2 của Bruce Willis vẫn đứng đầu phòng vé trong tuần thứ hai ra mắt với 14,5 triệu USD. Còn Ghost của Demi Moore mở màn ở vị trí thứ hai với 12,2 triệu USD.

Những con số kể trên chỉ tính ở phòng vé Bắc Mỹ. Hiện Deadpool & Wolverine đã thu về hơn 852 triệu USD tại phòng vé toàn cầu và được kỳ vọng sẽ cán mốc 1 tỉ USD trong thời gian tới. Trước khi tái xuất màn ảnh với It Ends With Us, Blake Lively gây chú ý với vai khách mời Ladypool trong "bom tấn" siêu anh hùng của chồng. Nhân vật này mặc trang phục chiến đấu bó sát, trùm kín mặt, chỉ lộ giọng nói và có phân cảnh tương tác chớp nhoáng với nhân vật Deadpool của Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds - Blake Lively luôn dành sự ủng hộ đối với các dự án của nhau AFP

Ryan Reynolds - Blake Lively đang là một trong những cặp vợ chồng được săn đón bậc nhất Hollywood. Bộ đôi này gặp nhau năm 2010 khi hợp tác trong dự án phim Green Lantern. Họ hẹn hò hồi 2011 và kết hôn vào tháng 9.2012. Cặp minh tinh - tài tử này có 4 người con: các con gái James (sinh 2014), Inez (sinh 2016), Betty (sinh 2019) và con trai Olin (sinh 2023).