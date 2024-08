Jennifer Garner hé lộ về màn tái xuất trong ‘Deadpool & Wolverine’

Jennifer Garner trong bom tấn Deadpool & Wolverine. Nhân vật Elektra của cô từng xuất hiện trong bộ phim cùng tên phát hành hồi 2005. Marvel Studios

Trong các bài đăng Instagram mới nhất, Jennifer Garner tiết lộ quá trình rèn luyện thể lực khắc nghiệt, bền bỉ của mình để chuẩn bị cho vai diễn trong Deadpool & Wolverine. Trong phim, minh tinh sinh năm 1972 vào vai Elektra - một sát thủ mạnh mẽ và luôn muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cái ác, và sát cánh cùng bộ đôi "Deadpool' Ryan Reynolds - "Wolverine" Hugh Jackman trong hành trình giải cứu vũ trụ của họ.

Lần này, dù thời lượng xuất hiện không nhiều, Jennifer Garner vẫn muốn chuẩn bị thật tốt cho màn trở lại trong hình ảnh Elektra gợi cảm, mạnh mẽ thuở nào. Cô chia sẻ: "Tôi đã không hóa thân thành Elektra kể từ năm 2004. Tôi từng có hình thể săn chắc nhưng giờ không còn phù hợp với Marvel". Vợ cũ của Ben Affleck cho biết khi giấc mơ không tưởng này thành hiện thực, cô và diễn viên đóng thế Shauna Duggins đã bước vào quá trình tập luyện cường độ cao được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên nghiệp. Chương trình tập luyện của minh tinh 52 tuổi bao gồm các bài tập tạ, bơi lội, đấm bốc, HIIT, chạy bộ… Nghệ sĩ cũng trau dồi kỹ năng sử dụng kiếm nhằm phục vụ những cảnh dùng vũ khí chiến đấu.

Minh tinh 52 tuổi tập luyện cật lực để trở lại với vai diễn cách đây 20 năm INSTAGRAM NV

Đáp lại quá trình khổ luyện, Jennifer Garner trong Deadpool & Wolverine với thân hình săn chắc, gợi cảm và tự tin diện trang phục chiến đấu bó sát. Khác với hình ảnh Elektra cách đây 20 năm, Elektra phiên bản 2024 của minh tinh Hollywood gây ấn tượng với nét sắc sảo, già dặn và từng trải song năng lực chiến đấu vẫn mạnh mẽ, dứt khoát như ngày nào. "Tôi không nghĩ rằng Elektra và tôi cần một kết thúc nhưng Shawn Levy (đạo diễn của Deadpool & Wolverine) và Ryan Reynolds thì có. Họ có tài năng ở nhiều phương diện nhưng quan trọng nhất là họ phát hiện, nâng đỡ những người xung quanh mình", cô bộc bạch.

Bà mẹ ba con chia sẻ mình và Shauna Duggins đã có khoảng thời gian như ở trên thiên đường khi quay phim với những người bạn cũ: Hugh Jackman, Dafne Keen, Channing Tatum và Wesley Snipes. "Quay cảnh chiến đấu thật vui và việc được ở đó cùng nhau thực sự giống như một giấc mơ. Tôi tự hào về bạn bè của mình và biết ơn khi được ở đó cùng họ", ngôi sao sinh năm 1972 bộc bạch.

Jenifer Garner với vai Elektra trong bộ phim cùng tên ra mắt hồi 2005 20th Century Fox

Jenifer Garner lần đầu đóng vai Elektra trong bộ phim Daredevil (2003) hợp tác với chồng cũ Ben Affleck. Sau đó, nhân vật này được phát triển thành một bộ phim độc lập ra mắt hồi 2005. Dù màn thể hiện của minh tinh 7X được giới chuyên môn đánh giá cao song kịch bản kém hấp dẫn khiến bộ phim thất bại về mặt doanh thu.

Trong Deadpool & Wolverine, nhân vật Elektra của Jennifer Garner khiến người xem thích thú khi nhắc đến nhân vật Daredevil (do Ben Affleck đóng) trong bộ phim trước kia. Cụ thể, khi cả nhóm đang cố gắng thoát khỏi Cassandra Nova, Elektra nói rằng "luôn có người chết" khi họ chiến đấu với ác nhân này, bao gồm cả Daredevil. Khi Deadpool gửi lời chia buồn vì điều đó, cô chỉ nhún vai nói: "Không sao đâu". Nhiều người hâm mộ đoán rằng khoảnh khắc này Jennifer Garner muốn chế giễu nhân vật của chồng cũ. Đáng nói, mối quan hệ của minh tinh này và Ben Affleck nảy nở trên phim trường Daredevil.

Elektra trong Deadpool & Wolverine. Tác phẩm đang làm mưa làm gió ở phòng vé quốc tế và thu về hơn 852 triệu USD sau 2 tuần phát hành Marvel Studios

Jennifer Garner sinh năm 1972, cô bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 1990 rồi ghi dấu ấn ở Hollywood qua các bộ phim: Time of Your Life, Trân Châu cảng, Catch Me If You Can, 13 Going on 30, Alias (Bí danh), Ghosts of Girlfriends Past… Những năm gần đây, cô tham gia: The Adam Project, Family Switch, Party Down, The Last Thing He Told Me…

Về đời tư, cô từng kết hôn với tài tử Scott Foley (từ 2000 đến 2003), có cuộc hôn nhân 13 năm với Ben Affleck trước khi chia tay hồi 2018. Hiện minh tinh và Affleck vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy 3 con chung. Sau ly hôn, nữ diễn viên hẹn hò doanh nhân John Miller.