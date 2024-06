Nỗi lo của Jennifer Garner khi Ben Affleck - Jennifer Lopez vướng tin ly hôn

Tin đồn Ben Affleck - Jennifer Lopez rạn nứt khiến các con họ liên tục lọt vào tầm ngắm của truyền thông MEGA

Kể từ tháng 5.2024 đến nay, cuộc hôn nhân của Ben Affleck - Jennifer Lopez trở thành tâm điểm trên khắp các phương tiện truyền thông khi cặp sao đình đám vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân. Suốt nhiều tuần liền, những động thái thường ngày của họ liên tục được cánh săn ảnh ghi lại và đăng tải rầm rộ. 5 đứa trẻ của gia đình nổi tiếng này là Emme - Max (con riêng của giọng ca On the Floor) và Violet, Fin, Samuel (con của Ben Affleck với vợ cũ - Jennifer Garner) cũng từ đó trở thành mục tiêu đưa tin.



Sự quan tâm quá lớn của truyền thông cũng như công chúng trước cuộc hôn nhân bất ổn của cặp Bennifer khiến Jennifer Garner không khỏi lo lắng cho các con. Theo nguồn tin của Fox News, minh tinh này cảm thấy ngạc nhiên trước mối quan hệ hiện tại của Ben Affleck và Jennifer Lopez cũng như những tác động chẳng mấy tích cực mà vấn đề này đem lại. Người này nói thêm: "Cô ấy không thích các con của mình xuất hiện liên tục trước công chúng và điều đó thật khó khăn với cô ấy". Một nguồn tin khác khẳng định nữ diễn viên phim Alias không thích sự chú ý của thế giới bên ngoài nhắm vào bọn trẻ chỉ vì sự nổi tiếng của J.Lo.

Jennifer Garner lo lắng cuộc sống riêng tư của các con bị ảnh hưởng giữa lúc cặp Bennifer gặp bất ổn BACKGRID

Sau ly hôn, Ben Affleck và Jennifer Garner đều tìm được "nửa kia" của mình. Họ thường xuyên gặp gỡ và giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc 3 con chung GC IMAGES

Trước đó, nguồn tin tiết lộ dù hôn nhân đang trục trặc, Jennifer Lopez và Ben Affleck vẫn muốn cùng tập trung lo cho các con vì họ đều là những người hướng về gia đình. Sau thời gian quay cuồng với công việc, chủ nhân hit Let's Get Loud thông báo hủy chuyến lưu diễn This Is Me... Now vào hôm 31.5 vừa qua để dành thời gian nghỉ ngơi bên con cái, gia đình và bạn bè thân thiết. Nhiều tuần qua, nữ ca sĩ cùng hai con liên tục được nhìn thấy trong các sự kiện quan trọng của Violet, Fin, Samuel ở trường học, cho thấy sự ủng hộ và thân thiết giữa các thành viên trong gia đình.

Bộ ba Jennifer Lopez - Ben Affleck - Jennifer Garner cũng thường xuyên chạm mặt vì các con. Hôm 12.6, cả hai nàng Jennifer đều có mặt tại căn nhà thuê của tài tử phim Liên minh công lý ở khu Brentwood, California (Mỹ) để cùng nhau tham dự tiệc mừng tốt nghiệp cho Samuel (12 tuổi).

Jennifer Lopez cùng hai con riêng đến dự lễ tốt nghiệp của Samuel. Jennifer Garner và Ben Affleck hiện diện đầy đủ trong ngày đặc biệt của con trai BACKGRID

Cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck vướng tin đồn rạn nứt vào tháng trước khi cặp đôi bị phát hiện không xuất hiện cùng nhau trong thời gian dài. Truyền thông Mỹ hé lộ cặp đôi trục trặc hôn nhân và đã sống riêng. Nữ ca sĩ 54 tuổi cùng hai con sống tại biệt thự 60 triệu USD mà cặp đôi mua chung còn nam diễn viên phim Trân Châu cảng dọn ra một căn nhà thuê. Bennifer được cho là có những bất đồng liên quan đến việc nuôi dạy con cái và khác biệt trong vấn đề chia sẻ đời tư với công chúng. Trong khi J.Lo luôn muốn mở lòng với thế giới bên ngoài còn tài tử giành giải Oscar lại là người sống nội tâm và đề cao sự riêng tư.

Dù liên tục xuất hiện bên nhau trong nhiều tuần qua song cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck vẫn bị bủa vây bởi tin đồn rạn nứt, sắp công bố ly hôn. Câu chuyện này càng trở nên nóng hơn khi có thông tin hai vợ chồng quyết định bán biệt thự 60 triệu USD ở khu Beverly Hills, California (Mỹ) mà họ cùng mua vào năm ngoái.