Jennifer Lopez - Ben Affleck tập trung lo cho con cái giữa tin đồn chia tay

Jennifer Lopez và Ben Affleck thường xuyên xuất hiện bên nhau sau khi vướng tin đồn rạn nứt, sống riêng BACKGRID

Theo People, khi cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck đang trải qua giai đoạn khó khăn, cặp đôi vẫn đặt chuyện con cái lên hàng đầu. Nguồn tin thân cận tiết lộ với tạp chí này rằng Bennifer muốn tập trung lo cho các con vì họ là những người luôn hướng về gia đình. Đó cũng là lý do cặp vợ chồng nổi tiếng này được nhìn thấy đến trường dự buổi biểu diễn của Fin (con riêng của Ben Affleck) vào ngày 16.5 và cùng nhau dự lễ tốt nghiệp của Violet (con gái lớn của tài tử 52 tuổi) vào hôm 30.5 vừa qua. Dù được cho là đang sống riêng, hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với con riêng của nhau và gắn bó như một gia đình.

Nguồn tin của People nhấn mạnh Jennifer Lopez luôn quan tâm đến các con riêng của chồng. Người này cho biết: "Việc tốt nghiệp của Violet là chuyện quan trọng và Jennifer muốn ăn mừng điều đó. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất đau lòng với cô ấy", ám chỉ cuộc hôn nhân bất ổn khiến niềm vui của cô không trọn vẹn. Trước đó, một nguồn tin khác chia sẻ với Perez Hilton: "Không có gì ngăn cản họ gặp nhau vì những đứa trẻ và những căng thẳng hôn nhân chỉ là vấn đề xếp sau đó".

Jennifer Lopez và Ben Affleck rời lễ tốt nghiệp của Violet cùng với cặp song sinh Max - Emme (con riêng của Lopez), Fin và Samuel (con riêng của Affleck) BACKGRID

Cặp sao nắm tay khi xuất hiện cùng nhau BACKGRID

Kể từ khi kết hôn vào năm 2022, Jennifer Lopez và Ben Affleck cùng nhau xây dựng một gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Nữ ca sĩ On the Floor có hai con Max và Emme (16 tuổi) cùng chồng cũ Marc Anthony. Ben Affleck là cha của Violet (18 tuổi), Fin (15 tuổi) và Samuel (12 tuổi), anh cùng vợ cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc các con. Cả hai nghệ sĩ đều có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với các con riêng của nhau và những đứa trẻ cũng rất gắn bó, hòa hợp.

Nguồn tin của Fox News tiết lộ Jennifer Lopez và Ben Affleck đã có những bất đồng liên quan đến những gì họ cho con cái và cách nuôi dạy chúng. Còn nguồn tin từ People cho biết cuộc hôn nhân của họ hiện không ở trạng thái tốt nhất, cả hai có sự khác biệt khi J.Lo luôn muốn mở lòng với thế giới bên ngoài còn tài tử giành giải Oscar lại là người sống nội tâm và đề cao sự riêng tư.

Trước đó đó, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ cặp đôi đã gặp vấn đề từ nhiều tháng trước khi Jennifer Lopez tăng cường cam kết với công việc và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của mình. Thời gian qua, cặp đôi bận rộn với lịch trình, dự án riêng và được cho là không còn ở chung nhà. Giọng ca 54 tuổi đang sống trong biệt thự ở Beverly Hills trị giá 60 triệu USD mà họ mua chung còn tài tử phim Trân Châu Cảng đang ở trong căn nhà thuê cách đó không xa.

Bennifer được cho là đang nỗ lực hàn gắn hôn nhân AFP

Giữa lúc tin đồn đổ vỡ hôn nhân đang được lan truyền rầm rộ, Bennifer gần đây cố gắng xuất hiện cùng nhau. Hôm 31.5, Jennifer Lopez bất ngờ thông báo hủy chuyến lưu diễn This Is Me... Now để dành thời gian nghỉ ngơi bên con cái, gia đình và bạn bè thân thiết. Hiện người đẹp đang quảng bá bộ phim Atlas vừa được phát hành còn Ben Affleck tiếp tục quay dự án The Account 2.

Cặp đôi đình đám này được cho là đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng Ben Affleck có vẻ dần tách rời khỏi quá trình này. Nguồn tin của Fox News hé lộ: "Ben dường như không còn đầu tư vào việc cố gắng hàn gắn mối quan hệ như trước đây. Anh ấy dường như đã rút lui và ngày càng ít cố gắng hơn". Nguồn tin nói thêm: "Ben và Jennifer đang tham gia tư vấn dành cho các cặp đôi gặp vấn đề trong cuộc hôn nhân của họ. Gần đây, Ben không còn cam kết với điều đó như trước và thậm chí đã bỏ qua một số buổi tư vấn".