Ben Affleck hoãn đệ đơn ly hôn để giữ thể diện cho Jennifer Lopez?

Cuộc hôn nhân bất ổn của Jennifer Lopez - Ben Affleck liên tục trở thành tâm điểm chú ý trong vài tháng qua AFP

Theo PageSix hôm 5.8, nguồn tin của họ tiết lộ Jennifer Lopez đang khó chịu vì chuyện tình cảm với Ben Affleck. "Cô ấy rất tức giận, Ben đã làm cô ấy bẽ mặt trong khi anh ta là người chủ động quay lại", người này tiết lộ. Nguồn tin tiếp tục: "Anh ta đã làm nhục Jennifer vì cô ấy đã làm một chuyện lớn là tuyên bố rằng anh ta là tình yêu của đời mình. Họ vừa tổ chức hai đám cưới cách đây hai năm… Họ không còn là trẻ con nữa".



Nguồn tin tiết lộ Jennifer Lopez vốn là người lãng mạn và thích chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho thế giới bên ngoài. Nữ ca sĩ 55 tuổi cũng buồn khi chuyện của họ còn liên quan đến 5 đứa con. Giọng ca In the Moring có hai con Max và Emme (16 tuổi) với chồng cũ - Marc Anthony. Trong khi đó, tài tử phim Gone Girl là cha của Violet (18 tuổi), Fin (17 tuổi) và Samuel (12 tuổi) mà anh có từ cuộc hôn nhân với Jennifer Garner.

Khi Bennifer kết hôn, họ luôn cố gắng cùng nuôi dạy, đối xử tốt với con riêng của người kia, tạo thành một gia đình hòa hợp. J.Lo thân thiết với các con riêng của chồng, thường xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của bọn trẻ ở trường học. Chính vì vậy, ngôi sao đình đám được cho là "vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận rằng mọi chuyện đã kết thúc".

Cặp sao sống xa cách giữa lúc bị bủa vây bởi tin đồn hôn nhân đổ vỡ MEGA

Thời gian qua, Jennifer Lopez và Ben Affleck sống tách nhau. Họ không gặp nhau trong dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. "Batman" cũng không dự tiệc sinh nhật thứ 55 của vợ vào cuối tháng trước mà tất bật với lịch trình riêng. Gần đây, ngôi nhà chung của họ ở Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) đã được rao bán. Trong khi đó, tài tử 52 tuổi vừa tậu một căn nhà giá 20,5 triệu USD ở California (Mỹ).

Một nguồn tin khác của PageSix cho biết Ben Affleck đang hoãn việc đệ đơn ly hôn Jennifer Lopez để tránh làm cho cô xấu hổ hơn. "Anh ấy vẫn rất bảo vệ Jennifer", người này chia sẻ. Trong khi đó, TMZ tiết lộ cặp sao không còn nói chuyện với nhau trong nhiều tuần qua, điều này được cho là làm chậm lại quá trình ly hôn. Một nguồn tin thân cận nói với trang này rằng giọng ca Love Don't Cost a Thing và chồng dường như không thuê luật sư ly hôn mà thay vào đó họ để quản lý kinh doanh của mình giải quyết các vấn đề chi tiết.

Về phần Jennifer Lopez, cô đang dành thời gian nghỉ ngơi khi sống xa chồng. "Jennifer đang cố gắng tìm một ngôi nhà mới để bắt đầu lại. Cô ấy luôn có thái độ tích cực ngay cả khi mọi thứ không hoàn hảo", nguồn tin của People cho hay.

Jennifer Lopez luôn xuất hiện với hình ảnh lạc quan giữa lúc gặp trục trặc hôn nhân INSTAGRAM NV

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng hẹn hò từ năm 2002 đến 2004 sau khi hợp tác trong bộ phim Gigli. Thời điểm đó, họ là một trong những cặp sao được săn đón bậc nhất Hollywood và được gọi với biệt danh Bennifer. Hai người từng tính đến chuyện đám cưới nhưng hủy bỏ kế hoạch này vào phút chót. Nguyên nhân được cho là vì sự quan tâm quá mức của truyền thông.

Đến năm 2021, họ bị phát hiện "nối lại tình xưa" sau khi J.Lo chia tay với vị hôn phu Alex Rodriguez. Cuối cùng, họ kết hôn trong một buổi lễ ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 7.2022 và tổ chức một đám cưới hoành tráng tại nhà riêng của tài tử giành giải Oscar ở Georgia không lâu sau đó.

Mối tình hết tan rồi hợp của họ từng khiến bao người ngưỡng mộ INSTAGRAM N

Mối quan hệ của cả hai rất mặn nồng sau đám cưới khi Jennifer Lopez liên tục chia sẻ với truyền thông, người hâm mộ rằng mình hạnh phúc ra sao bên Ben Affleck. Tháng 2.2024, giọng ca On the Floor phát hành album This Is Me… Now được lấy cảm hứng từ chuyện tình của họ. Đi kèm với đó, cô giới thiệu bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told có sự tham gia của chồng. Thế nhưng, từ tháng 5 vừa qua, cuộc hôn nhân của họ liên tục bị bủa vây bởi tin đồn rạn nứt.

Giữa những lời đồn đoán về cuộc hôn nhân bất ổn, cả Jennifer Lopez và Ben Affleck đều giữ im lặng.