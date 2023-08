Britney Spears và những mối tình đầy sóng gió

Sam Asghari

Britney Spears gắn bó với Sam Asghari - huấn luyện viên thể hình kiêm người mẫu, diễn viên kém cô 13 tuổi, trong 6 năm INSTAGRAM NV

Những ngày qua, đời tư Britney Spears lại gây xôn xao dư luận sau khi truyền thông Mỹ tiết lộ Sam Asghari vừa đệ đơn ly hôn nữ ca sĩ 8X vào hôm 16.8 (giờ địa phương), khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 14 tháng. Sao nam 29 tuổi cũng thông báo về chuyện đổ vỡ qua dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Sau 6 năm yêu thương và gắn bó, tôi và vợ quyết định kết thúc hành trình. Chúng tôi vẫn sẽ dành tình yêu và sự tôn trọng cho nhau. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy".

Ngày 19.8, "công chúa nhạc pop" lần đầu lên tiếng về chuyện chia tay chồng trẻ bằng bài đăng trên Instagram. "Như mọi người đã biết, tôi và Sam không còn bên nhau nữa… 6 năm là một khoảng thời gian dài để ở bên một người nên tôi hơi sốc. Tôi không ở đây để giải thích lý do vì thực sự đó không phải là lỗi của ai cả. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi không thể chịu được nỗi đau này thêm nữa", ngôi sao 42 tuổi bộc bạch. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và người hâm mộ đã nhắn tin hỏi han, động viên trong khoảng thời gian khó khăn.

Cặp đôi ly hôn chỉ sau 14 tháng đám cưới SHUTTERSTOCK

Sam Asghari đã dọn ra khỏi ngôi nhà mà cặp đôi chung sống. Mối quan hệ của họ được cho là đã trở nên tồi tệ trong nhiều tháng và kết thúc bằng một trận cãi vã lớn khi Sam nghi ngờ vợ ngoại tình. Vị huấn luyện viên thể hình này được cho là đang muốn đàm phán lại hợp đồng tiền hôn nhân mà anh đã ký với Britney Spears đồng thời đe dọa phanh phui những bí mật khủng khiếp của nữ ca sĩ nếu không trả thêm tiền. Trong khi đó, chủ nhân hit Toxic đã thuê luật sư ly hôn nổi tiếng Laura Wasser để giải quyết vụ ly hôn vì chuyện cô chia tay với nam diễn viên gốc Iran có khả năng biến thành cuộc chiến căng thẳng ở tòa.

Trước khi đi đến kết cục đổ vỡ, Britney Spears và Sam Asghari trải qua 6 năm gắn bó. Họ gặp nhau khi đóng chung MV Slumber Party của ngôi sao ca nhạc vào năm 2016 rồi nhanh chóng thành đôi. Sam có nhiều ảnh hưởng tích cực đến chủ nhân hit Baby One More Time: giúp cô duy trì lối sống lành mạnh, đồng hành cùng cô trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ của cha ruột. Cặp đôi đính hôn hồi tháng 9.2021 và về chung nhà bằng đám cưới xa hoa vào tháng 6.2022.

Justin Timberlake

Mối tình của Britney Spears với Justin Timberlake và những lùm xùm sau chia tay của họ từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới SHUTTERSTOCK

Britney Spears vốn lận đận trong chuyện tình cảm khi cô từng trải qua nhiều cuộc tình đổ vỡ. Mối tình đầu tiên mà "công chúa nhạc pop" công khai là với nam ca sĩ Justin Timberlake. Cả hai quen biết từ đầu thập niên 1990 rồi xác nhận yêu nhau hồi 1999. Họ trở thành một trong những cặp đôi được săn đón nhất tại làng giải trí Mỹ lúc bấy giờ, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, sân khấu âm nhạc đình đám. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc trong ồn ào vào năm 2002. Sau chia tay, Justin Timberlake phát hành MV Cry Me a River được cho là ám chỉ bạn gái đã lừa dối, phản bội mình. Bộ đôi này có mối quan hệ không mấy thân thiện trong suốt nhiều năm sau đó, không ít lần đưa ra những phát ngôn lạnh lùng về người cũ.

Tháng 4.2020, Britney Spears đăng video nhảy theo ca khúc Filthy của Justin Timberlake và chia sẻ: "Tôi biết chúng ra đã trải qua một trong những cuộc chia tay lớn nhất thế giới cách đây 20 năm… Nhưng này, người đàn ông đó là một thiên tài" đồng thời gửi lời khen ngợi cho bạn trai cũ. Justin Timberlake cũng đáp lại một cách vui vẻ. Năm 2021, nam ca sĩ này đã công khai xin lỗi Britney Spears vì những ồn ào trong quá khứ. Giọng ca sinh năm 1981 cũng công khai ủng hộ tình cũ trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ của cha ruột. Anh từng chia sẻ hồi 2021: "Jessica Biel và tôi gửi tình yêu cũng như sự ủng hộ của hai vợ chồng đến Britney trong khoảng thời gian này. Chúng tôi hy vọng tòa án cũng như gia đình cô ấy sẽ hành động đúng và để cô ấy sống theo cách cô ấy muốn".

Jason Alexander

Britney Spears và Jason Alexander kết hôn rồi hủy hôn chỉ trong 55 giờ. Đây là một trong những cuộc hôn nhân ngắn nhất làng giải trí Mỹ SPLASH NEWS

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Britney Spears là với người bạn thời thơ ấu Jason Alexander. Cặp đôi kết hôn vào tháng 1.2004 tại một buổi lễ gấp rút, không hề có sự chuẩn bị nào ở Las Vegas. Đáng nói, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 55 tiếng và tiếp tục khiến nữ ca sĩ trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao trên khắp các mặt báo.

Trong một chương trình lên sóng hồi 2021, Jason Alexander tiết lộ rằng thời điểm anh và Britney Spears vừa kết hôn, gia đình, luật sư và đội ngũ quản lý của giọng ca 8X đã tìm mọi cách để chia rẽ cặp đôi. Theo lời Alexander, cả hai bị ép ký vào giấy hủy hôn với lý do cuộc hôn nhân của đôi trẻ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Britney Spears. Sau vụ việc, chủ nhân hit Piece of Me bị gia đình và quản lý kiểm soát chặt hơn, cặp đôi cũng bị cắt đứt liên lạc. Đây trở thành một cú sốc đối với Alexander, ảnh hưởng đến cuộc sống của anh suốt nhiều năm.



Dù không còn bên nhau, Jason Alexander vẫn công khai ủng hộ vợ cũ đòi lại tự do sau nhiều năm bị cha ruột kìm kẹp. "Tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm có được tự do và sống cuộc sống mà cô ấy hằng mong muốn. Tất cả những gì tôi từng mong mỏi là Britney được hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu cô ấy", anh chia sẻ. Tháng 6.2022, khi Britney Spears kết hôn với Sam Asghari, Jason Alexander đã đột nhập vào đám cưới và gây náo loạn trước khi bị lực lượng an ninh khống chế và giao cho cảnh sát.

Kevin Federline

Britney Spears bên người chồng thứ hai - Kevin Federline. Họ kết hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò WIREIMAGE

Không lâu sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Jason Alexander, Britney Spears hẹn hò với vũ công Kevin Federline rồi đính hôn vào tháng 7.2004. Họ kết hôn vào tháng 9 cùng năm và lần lượt đón 2 con trai Sean (2005) và Jayden (2006). Thời còn bên nhau, mối quan hệ của cặp đôi này bị đàm tiếu không ngừng vì quá cách biệt về danh tiếng, tiền bạc. Kevin Federline bị người hâm mộ của "công chúa nhạc pop" coi là kẻ "đào mỏ", chỉ quen cô vì quan tâm đến danh tiếng, tài sản của sao nữ. Anh cũng bị tố qua lại với Britney Spears khi nữ diễn viên Shar Jackson đang mang thai đứa con thứ hai của họ. Nhờ ở bên giọng ca Lucky, Kevin Federline từ một vũ công nhảy phụ họa trở thành gương mặt được truyền thông săn đón, xuất hiện trên nhiều chương trình ăn khách, phát hành album, đóng MV ca nhạc…

Tháng 11.2006, Britney Spears đệ đơn ly hôn Kevin Federline với lý do có những khác biệt không thể hòa giải và mong muốn giành được quyền nuôi hai con trai. Cặp đôi sau đó đã bước vào một cuộc chiến giành quyền nuôi con đầy căng thẳng, Kevin Federline đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy vợ cũ không thể nào trở thành người mẹ tốt khi tinh thần bất ổn, nhiều lần vào trại cai nghiện, có những hành vi mất kiểm soát. Năm 2008, Kevin Federline giành được quyền nuôi con còn Britney Spears được quyền thăm nom bọn trẻ. Cô cũng phải chu cấp 20.000 USD/tháng cho chồng cũ để hỗ trợ nuôi con.



Nữ ca sĩ đau khổ khi không có nhiều cơ hội gần gũi các con INSTARAM NV

Từ năm 2018, mối quan hệ của cả hai lại trở nên căng thẳng khi chồng cũ đòi nữ ca sĩ tăng khoản trợ cấp lên gấp đôi. Phía ngôi sao nhạc pop xem đây là hành động "moi tiền", tuyên bố Kevin Federline không có việc ổn định trong thời gian dài và chỉ biết lợi dụng vợ cũ. Vì lo sợ không được gặp hai con, Britney Spears sau đó đã thỏa hiệp. Sau nhiều năm sống với cha, hai con của Britney Spears dần xa cách với mẹ, nhiều lần cư xử lạnh nhạt khiến cô đau khổ. Kevin Federline hiện đã kết hôn với vận động viên Victoria Prince và có thêm 2 con.

Cách đây ít lâu, nam vũ công đã quyết định đưa gia đình chuyển đến sống ở Hawaii. Trước tin vợ cũ ly hôn, luật sư của Kevin Federline cho biết anh mong Britney Spears - Sam Asghari sẽ giải quyết ổn thỏa và chúc cô những điều tốt đẹp nhất.

Đường tình của Britney Spears trải qua nhiều ồn ào, sóng gió SHUTTERSTOCK

Ngoài những cuộc tình tốn giấy mực này, Britney Spears từng trải qua mối tình đầu với chàng trai tên Reg Jones (từ 1995 - 1997). Nữ ca sĩ cũng liên tục trở thành tâm điểm trên mặt báo khi vướng nghi vấn cặp kè biên đạo Wade Robson (2002), qua lại với nam nghệ sĩ Fred Durst (2003), hẹn hò Isaac Cohen (2007), yêu quản lý cũ Jason Trawick (giai đoạn 2009 - 2013), David Lucado (từ 2013 - 2014), nhà sản xuất Charlie Ebersol (khoảng 2014 - 2015)…