Nam MC dẫn dắt ‘concert quốc gia đặc biệt’ dịp 2.9 là ai?

Concert quốc gia đặc biệt mang tên 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Đen, Soobin Hoàng Sơn, Tùng Dương, Thùy Chi, Mono… Trong đó, Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn dắt cùng với MC Mỹ Lan.

MC Vũ Mạnh Cường và MC Mỹ Lan dẫn dắt chương trình 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh: NVCC

Áp lực của Vũ Mạnh Cường khi dẫn concert quốc gia đặc biệt

Vũ Mạnh Cường bày tỏ niềm tự hào khi được lựa chọn là người kết nối, dẫn dắt các chương trình lớn của đất nước trong những đợt kỷ niệm trọng đại. Anh chia sẻ: “Cảm giác yêu nước, yêu đồng bào trỗi dậy trong Cường mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi được đứng trên sân khấu làm công việc của một người kết nối triệu triệu trái tim hướng về lịch sử dân tộc”.

Đi kèm niềm vui, Vũ Mạnh Cường không tránh khỏi những áp lực khi dẫn dắt các chương trình mang tính chất đặc biệt này. Theo anh, trong vai trò MC, mỗi lời nói ra phải chắc chắn, truyền cảm hứng. Vũ Mạnh Cường tiết lộ thêm thời lượng dành cho người dẫn dắt khá ít nên mỗi lần xuất hiện, anh đặt mục tiêu phải tạo nên sự kết nối hiệu quả. “Cường không bao giờ ỷ lại vào kinh nghiệm. Thay vào đó, Cường xem tư liệu, thấm kịch bản và lắng nghe không gian sân khấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh bộc bạch.

Vũ Mạnh Cường đã xem 3 lần phim Mưa đỏ để lấy cảm hứng làm MC cho concert quốc gia đặc biệt Ảnh: NVCC

Để có được những khoảnh khắc hiệu quả trên sân khấu với Vũ Mạnh Cường là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài tìm hiểu kịch bản, anh còn xem thêm tài liệu, trò chuyện với bố là sĩ quan quân đội hay các nhân chứng lịch sử… để có thêm cảm xúc và kiến thức cho phần dẫn dắt. Bên cạnh đó, Vũ Mạnh Cường còn dành thời gian xem Mưa đỏ 3 lần để có thêm nguồn cảm hứng khi dẫn dắt.

“Dẫn các chương trình chính luận, truyền thống cách mạng với Cường không chỉ là công việc mà đó còn là nhiệm vụ đáng tự hào. Mỗi lần nói trong không gian kết nối giữa quá khứ hào hùng và cuộc sống thanh bình hiện tại, Cường luôn mong muốn khơi gợi tốt nhất lòng biết ơn và khao khát được đóng góp sức mình để gìn giữ và phát huy những thành quả mà cha ông ta đã phải đổi bằng máu xương mới có được”, anh bộc bạch.

Khoảnh khắc xúc động của Vũ Mạnh Cường khi dẫn cầu truyền hình Bản trường ca hòa bình hồi tháng 4.2025 Ảnh: NVCC

Vũ Mạnh Cường bật mí thêm từ bé, gia đình đã hướng làm việc trong quân ngũ song khả năng và sở thích của anh không phù hợp. Thời điểm đó, người thân từng thất vọng về nam MC. Hiện tại, khi Vũ Mạnh Cường có duyên gắn bó với các chương trình chính luận, anh tin rằng “đó cũng là cách Cường được tiếp nối truyền thống của gia đình, không cầm súng như bố và em trai, thì Cường cũng cầm micro nói về câu chuyện yêu nước, dựng xây và bảo vệ quê hương”.

Vũ Mạnh Cường bật mí thêm khi đang tập trung cho vai trò dẫn dắt tại 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, anh nhận tin bố nhập viện cấp cứu. Thời điểm đó, dù lòng như “lửa đốt” song nam MC vẫn bình tĩnh nhờ sự hỗ trợ của người quen để lo cho đấng sinh thành, còn bản thân vẫn bước ra sân khấu hoàn thành phần dẫn dắt của mình.

Bù lại, anh có những trải nghiệm khó quên khi dẫn dắt concert quốc gia đặc biệt. Cụ thể, khi Tiến quân ca vang lên trên sân khấu chính, nam MC cùng một số nghệ sĩ bên trong hậu trường như NSND Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương cũng nghiêm chỉnh hát cho đến hết bài. “Điều đó chứng tỏ, bài hát luôn có một vị trí quan trọng trong tâm hồn của tất cả người dân Việt Nam, để mỗi khi vang lên ở bất cứ nơi đâu đều được trân trọng bằng tất cả niềm tự hào, biết ơn”, nam MC cho hay.