Ca sĩ Đông Hùng nói về những màn trình diễn gây sốt tại 'concert quốc gia'

Đông Hùng sinh năm 1993, từng gây chú ý khi tham gia chương trình Sao mai điểm hẹn 2012. Sở hữu chất giọng nội lực, anh ghi tên mình vào top 3 chung cuộc. Đến năm 2014, nam ca sĩ tiếp tục chinh phục Vietnam Idol, vào top 4 ẢNH: NVCC

Thời gian qua, Đông Hùng là cái tên gây chú ý khi tham gia biểu diễn trong nhiều sự kiện trọng đại. Điển hình là đợt lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh và Võ Hạ Trâm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hay đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, nam ca sĩ góp mặt trong các chương trình nghệ thuật như Tổ quốc trong tim, Sao độc lập, chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc…

Lý do những màn trình diễn của Đông Hùng gây sốt

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Đông Hùng cho biết anh tự hào khi được góp phần lan tỏa đến khán giả trẻ những bài hát về đất nước, về sự hy sinh của cha ông ngày trước. Giọng ca 9X tâm sự: “Những bài hát ra đời trong thời kỳ kháng chiến được viết từ những cảm nhận chân thực, Hùng rất vui vì được khán giả đón nhận. Hùng nghĩ điểm chạm giữa mình và các bạn trẻ chính là lòng yêu nước, sự biết ơn và mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa”.

Đông Hùng được trao cơ hội biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ẢNH: NVCC

Đông Hùng tâm sự thêm những phần biểu diễn của anh được lan tỏa trên mạng xã hội chủ yếu nhờ vào sự hưởng ứng nhiệt tình hay những màn hòa giọng đầy tự hào của khán giả. Bên cạnh đó, nam ca sĩ dành sự trân trọng cho những ý tưởng, sự dày công sáng tạo của đạo diễn và giám đốc âm nhạc. “Những người hùng sau ánh đèn sân khấu ấy đã tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc dành cho khán giả”, anh bộc bạch.

Từng được khán giả biết đến với những ca khúc nhạc trẻ, song những năm gần đây, Đông Hùng có màn rẽ hướng sang nhạc cách mạng. Nói về sự thay đổi này, nam ca sĩ bộc bạch anh cảm nhận rõ hơn tình yêu khán giả dành cho mình khi thể hiện những ca khúc cách mạng, mang tính biểu tượng kết nối. “Hùng nghĩ đây là cái duyên, vì đã được đến với những ca khúc mà mình luôn yêu thích từ lâu nhưng chưa có nhiều cơ hội được thể hiện. Và chính những bài hát đó đã kết nối Hùng với nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau”, nam ca sĩ chia sẻ.

Từng trải qua biến cố song nam ca sĩ vực dậy, gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Hiện tại, anh còn có tổ ấm viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ ẢNH: NVCC

Đông Hùng luôn đặt sự nghiêm túc và tôn trọng với nghề, được anh thể hiện thông qua việc tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, tránh việc hát sai làm thay đổi ý nghĩa ca khúc. Cũng chính điều đó khiến nam ca sĩ không tránh khỏi áp lực. Giọng ca 9X tâm sự thêm: “Chưa nói tới việc các bài hát này đều được 'đóng dấu' bởi những cây đại thụ, sau khi đúng được giai điệu và lời ca, mình phải chú ý tới sắc thái. Giống như vẽ một bức tranh vậy, người hát chính là người vẽ, nét vẽ không có chủ đích thì người xem khó lòng hình dung về bức tranh được”.

Nói về kế hoạch trong thời gian tới, Đông Hùng chia sẻ khi nhận được tình cảm khán giả dành cho mình, anh cũng muốn đáp lại bằng những sản phẩm âm nhạc có tính kết nối tinh thần dân tộc. “Hy vọng mọi người sẽ đón nhận những sản phẩm sắp tới như lời cảm ơn của Hùng và ê kíp với sự công nhận và ủng hộ trong thời gian qua”, anh cho hay.