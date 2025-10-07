Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Xe máy biến dạng sau va chạm với xe tải, một người tử vong

Mạnh Cường
07/10/2025 19:01 GMT+7

Cú va chạm mạnh với xe tải khiến xe máy biến dạng, người điều khiển xe máy ở Đà Nẵng tử vong tại chỗ.

Chiều 7.10, một lãnh đạo UBND xã Bến Giằng (TP.Đà Nẵng) cho biết, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 7.10, một người (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BS 29E1 - 122.54 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ TP.Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi.

Đà Nẵng: Xe máy biến dạng sau va chạm với xe tải, một người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: NGỌC THƠM

Khi đến thuộc thôn Pà Dá (xã Bến Giằng), xe máy bất ngờ va chạm mạnh với xe tải BS 49C - 229.63 (chưa rõ danh tính người điều khiển), đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, biến dạng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Công an xã Bến Giằng phối hợp Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường cũng như phân luồng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Văn phòng quản lý đường bộ III.1, tại vị trí xảy ra tai nạn, mặt đường kết cấu bê tông nhựa, rộng 7 m; đây là đoạn đường cong nằm, dốc dọc 2%, siêu cao 3%, đường có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư.

