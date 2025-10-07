Hai vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở núi ở Thanh Hóa

Ngày 7.10, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (xã Mường Lát) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng của đơn vị cùng chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể ông L.V.C (54 tuổi) và bà L.T.P (48 tuổi, vợ ông C.), cùng ngụ bản Đoàn Kết (xã Mường Lát), bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Lực lượng biên phòng cùng người dân đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình ẢNH: PHÚC NGƯ

Trước đó, đêm 6.10, trên địa bàn xã Mường Lát có mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí. Sườn núi phía trên ngôi lán vợ chồng ông C. ở bị sạt lở, đất đá tràn xuống vùi lấp cả hai nạn nhân.

Nhận được thông tin, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Nhiều nhà dân ở xã Mường Lát bị hư hỏng ẢNH: PHÚC NGƯ

Trên địa bàn xã Mường Lát, mưa lớn còn làm sạt lở đồi, núi khiến đất đá tràn xuống làm hư hỏng 4 nhà dân bản Chiên Pục, may mắn không gây thiệt hại về người.

Cũng trong đêm 6, rạng sáng 7.10, mưa lớn đã gây sạt lở đồi, núi khiến đất đá tràn xuống nhiều tuyến quốc lộ, như QL15C đoạn qua các xã Pù Nhi và Mường Lát, QL217 đoạn qua xã Trung Hạ gây ách tắc giao thông.