Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ lai dắt tàu cá bị chìm vào bờ

Gia Bách
Gia Bách
04/10/2025 17:58 GMT+7

Sau 4 ngày vật lộn giữa sóng to gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Cà Mau) phối hợp cùng ngư dân đã đưa tàu cá BT 93185- TS bị chìm trên biển vào bờ an toàn.

Ngày 4.10, thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết đơn vị đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ lai dắt, trục vớt tàu cá BT 93185 -TS bị chìm trên biển về đảo Hòn Chuối an toàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 30 ngày 30.9, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận tin báo từ ông Hồ Văn Nhỏ (50 tuổi, ở xã Tân Thủy, Vĩnh Long), chủ tàu cá BT 93185 - TS. Trước đó, tàu do ông Huỳnh Thái Bảo (36 tuổi, cùng địa phương) làm thuyền trưởng, cùng 2 ngư phủ hành nghề lưới kéo, xuất bến từ cửa biển Sông Đốc (Cà Mau) lúc 17 giờ ngày 29.9.

Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ lai dắt tàu cá bị chìm vào bờ - Ảnh 1.

Tàu cá BT 93185 - TS được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối và ngư dân hỗ trợ lai dắt vào bờ

ẢNH: HOÀNG TÁ

Khi đang đánh bắt cách đảo Hòn Chuối khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam, tàu BT 93185 TS bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Ba ngư dân trên tàu may mắn được tàu cá BT 92637 -TS hoạt động gần đó kịp thời cứu vớt lên an toàn.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của đơn vị, đồng thời trưng dụng tàu cá CM 02850 -TS của ông Lê Văn Cắt (ngụ xã Sông Đốc) khẩn trương ra hiện trường tổ chức cứu hộ.

Bộ đội Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ lai dắt tàu cá bị chìm vào bờ - Ảnh 2.

Lực lượng Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu cá gặp nạn

ẢNH: HOÀNG TÁ

Do thời tiết xấu, sóng to gió mạnh, công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày nỗ lực ứng cứu, đến khoảng 18 giờ 30 ngày 3.10, lực lượng biên phòng và ngư dân đã lai dắt thành công con tàu gặp nạn vào đảo Hòn Chuối.

"Mặc dù sóng gió lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm và tình quân - dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quyết tâm cứu hộ thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản", thượng tá Đoàn Công Nghiệp chia sẻ.

Theo ước tính ban đầu, vụ chìm tàu cá gây thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng. Hiện Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp tục phối hợp với ngư dân hỗ trợ chủ tàu khắc phục hậu quả, chuẩn bị lai dắt phương tiện vào bờ để sửa chữa.

Tin liên quan

Cà Mau: Cứu 4 ngư dân gặp nạn ở cửa biển Đá Bạc

Cà Mau: Cứu 4 ngư dân gặp nạn ở cửa biển Đá Bạc

Chưa đầy một giờ sau khi tàu cá bị lốc xoáy đánh chìm ngoài khơi cửa biển Đá Bạc (Cà Mau), sự phối hợp giữa biên phòng và các tàu cá khác đã giúp 4 ngư dân thoát khỏi nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá tàu chìm chìm tàu Đồn biên phòng Hòn Chuối cà mau đảo hòn chuối
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận