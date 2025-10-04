Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ lai dắt tàu cá bị chìm vào bờ

Ngày 4.10, thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết đơn vị đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ lai dắt, trục vớt tàu cá BT 93185 -TS bị chìm trên biển về đảo Hòn Chuối an toàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 30 ngày 30.9, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận tin báo từ ông Hồ Văn Nhỏ (50 tuổi, ở xã Tân Thủy, Vĩnh Long), chủ tàu cá BT 93185 - TS. Trước đó, tàu do ông Huỳnh Thái Bảo (36 tuổi, cùng địa phương) làm thuyền trưởng, cùng 2 ngư phủ hành nghề lưới kéo, xuất bến từ cửa biển Sông Đốc (Cà Mau) lúc 17 giờ ngày 29.9.

Tàu cá BT 93185 - TS được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối và ngư dân hỗ trợ lai dắt vào bờ ẢNH: HOÀNG TÁ

Khi đang đánh bắt cách đảo Hòn Chuối khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam, tàu BT 93185 TS bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Ba ngư dân trên tàu may mắn được tàu cá BT 92637 -TS hoạt động gần đó kịp thời cứu vớt lên an toàn.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của đơn vị, đồng thời trưng dụng tàu cá CM 02850 -TS của ông Lê Văn Cắt (ngụ xã Sông Đốc) khẩn trương ra hiện trường tổ chức cứu hộ.

Lực lượng Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu cá gặp nạn ẢNH: HOÀNG TÁ

Do thời tiết xấu, sóng to gió mạnh, công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày nỗ lực ứng cứu, đến khoảng 18 giờ 30 ngày 3.10, lực lượng biên phòng và ngư dân đã lai dắt thành công con tàu gặp nạn vào đảo Hòn Chuối.

"Mặc dù sóng gió lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm và tình quân - dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quyết tâm cứu hộ thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản", thượng tá Đoàn Công Nghiệp chia sẻ.

Theo ước tính ban đầu, vụ chìm tàu cá gây thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng. Hiện Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp tục phối hợp với ngư dân hỗ trợ chủ tàu khắc phục hậu quả, chuẩn bị lai dắt phương tiện vào bờ để sửa chữa.