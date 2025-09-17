Ông Trump tuyên bố Mỹ đánh chìm 3 thuyền từ Venezuela, cảnh báo ông Maduro

"Chúng tôi thực sự đã đánh chìm ba chiếc thuyền chứ không phải hai, nhưng các bạn đã thấy hai chiếc", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Ông không nói rõ điều gì đã xảy ra với chiếc thuyền thứ ba và có thêm người nào thiệt mạng hay không, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới báo chí khi ông rời Nhà Trắng để đến London (Anh) vào ngày 16.9 Ảnh: AFP

Hôm 15.9, ông Trump thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công chiếc thuyền thứ hai trên vùng biển quốc tế, giết chết ba người mà ông mô tả là "những kẻ khủng bố ma túy".

Chính quyền Tổng thống Trump đã phải đối mặt với những câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công như trên kể từ khi quân đội Mỹ nhắm vào chiếc thuyền đầu tiên từ Venezuela ở vùng biển Caribbean hôm 2.9, khiến 11 người chết.

Chính phủ Mỹ đã công bố video về hai cuộc tấn công trước đó và tuyên bố có bằng chứng không thể chối cãi rằng những người bị giết là những tên buôn bán ma túy đang tìm cách vận chuyển ma túy đến Mỹ.

Tuy nhiên, Washington chưa cung cấp chi tiết để chứng minh cho những tuyên bố đó, trong khi việc buôn bán ma túy không phải là một tội bị tử hình theo luật pháp Mỹ.

Các vụ tấn công như trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở vùng Caribbean khi việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân quy mô lớn ở khu vực làm dấy lên suy đoán rằng Washington có thể đang tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela, theo AFP.

Washington cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cầm đầu một băng nhóm buôn bán cocaine và gần đây đã tăng gấp đôi tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD.

"Hãy ngừng vận chuyển ma túy vào Mỹ", Tổng thống Trump nhấn mạnh, khi được một phóng viên hỏi ông muốn gửi thông điệp gì tới Tổng thống Maduro, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Venezuela đối với phát ngôn mới của ông Trump.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 15.9 nói rằng các kênh liên lạc giữa Venezuela và Mỹ bị Washington cắt đứt trong bối cảnh có "sự gây hấn dai dẳng", theo Tân Hoa xã.

Ông Maduro nói rằng trong năm tuần qua, Venezuela đã phải đối mặt với những thách thức trong khi nỗ lực duy trì sự ổn định. Ông nhấn mạnh Venezuela đang thực hiện quyền hợp pháp của mình để tự vệ trước các hành động gây hấn về quân sự tiềm tàng, chính trị và ngoại giao.