Cà Mau: Cứu 4 ngư dân gặp nạn ở cửa biển Đá Bạc

Chiều 18.9, Đồn biên phòng Sông Đốc (xã Sông Đốc, Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã phối hợp ngư dân cứu vớt thành công 4 ngư dân bị chìm tàu do lốc xoáy ngoài khơi cửa biển Đá Bạc (thuộc xã Đá Bạc, Cà Mau).

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn ẢNH: HOÀNG TÁ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, tàu cá CM 06484 -TS do ông Phù Ký Sung (31 tuổi, ở xã Đá Bạc) làm thuyền trưởng, chở 3 ngư phủ, đang trên đường chạy vào bờ thì gặp lốc xoáy và bị chìm cách cửa biển Đá Bạc khoảng 5 hải lý về hướng đông nam.

Ngay sau khi nhận tin báo của ngư dân, Đồn biên phòng Sông Đốc huy động lực lượng, đồng thời sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các phương tiện gần khu vực hỗ trợ ứng cứu.

Đến 13 giờ 40 ngày 18.9, tàu cá CM 05587 TS do ông Đoàn Văn Yên (46 tuổi, ở xã Đá Bạc) làm thuyền trưởng đã vớt được một ngư dân lên tàu an toàn. Khoảng 20 phút sau, lực lượng tìm kiếm của Đồn biên phòng Sông Đốc cứu được 3 ngư dân còn lại, đưa vào Trạm kiểm soát biên phòng Đá Bạc chăm sóc sức khỏe.

Quân y Đồn biên phòng Sông Đốc chăm sóc sức khỏe các ngư dân gặp nạn ẢNH: HOÀNG TÁ

Thiếu tá Đỗ Văn Lanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sông Đốc, cho biết sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng biên phòng và ngư dân địa phương là yếu tố quyết định giúp 4 ngư dân được cứu sống kịp thời. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của cơ chế thông tin liên lạc, hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp trên biển hiện nay. Các ngư dân hiện đã ổn định sức khỏe và tinh thần.