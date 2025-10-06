Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn sau bão kéo dài đến đêm 7.10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), sau khi đi vào khu vực đất liền giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hoàn lưu bão sau bão, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài từ đêm 5.10 đến đêm 7.10.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại tỉnh Lào Cai ẢNH: TTXVN

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 5.10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc NCHMF, bày tỏ lo ngại nguy cơ rất cao sẽ xảy ra nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm do mưa lớn ảnh hưởng bão số 11 như lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trở lại ở nhiều đô thị trung du và vùng núi Bắc bộ. Dự báo khu vực này, với trọng tâm các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai sẽ có mưa lớn từ 150 - 250 mm, có nơi mưa lớn trên 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

"Vùng núi và trung du Bắc bộ vừa trải qua đợt mưa rất lớn trong cơn bão số 10, đất ngậm no nước, bão hòa. Khi tiếp tục hứng chịu thêm mưa lớn sau bão 11, chúng tôi rất lo ngại sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 6 - 9.10, các hồ chứa Thác Bà, Hòa Bình, Tuyên Quang… phải cảnh giác khi lưu lượng hồ chứa có thể tăng cao", ông Khiêm nói.

Không chủ quan trong ứng phó

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành và 14 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão số 11.

Công điện lưu ý các địa phương tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số 11 khi đổ bộ đất liền sẽ suy yếu và không gây gió mạnh (tương tự như cơn bão số 9 vừa qua), chủ động có biện pháp ứng phó bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như: mưa lớn, ngập lụt xảy ra sau bão. Các địa phương sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, vận hành hệ thống thoát nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

NCHMF cảnh báo do ảnh hưởng mưa lớn sau bão số 11, từ tối 5 - 9.10, trên các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4 - 8 m, hạ lưu các sông từ 2 - 5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ 3 và trên BĐ 3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ 1 - BĐ 2, có nơi trên BĐ 2.

Bộ NN-MT thống kê trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh có 44 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, 4 công trình đê, kè đang thi công dự báo sẽ chịu tác động của mưa bão. Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ sau bão, các địa phương ghi nhận xảy ra 51 sự cố đê điều tập trung ở các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Bộ NN-MT yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, có biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn ứng phó trong đợt mưa bão số 11.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại tỉnh Lào Cai. Tại địa phương này, Quân khu 2 và Công an tỉnh Lào Cai đang duy trì hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các vị trí xung yếu để cùng địa phương khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Phó thủ tướng yêu cầu công tác sơ tán dân được triển khai sớm hơn, bởi đất đã ngấm no nước, nguy cơ sạt lở cao trong mưa bão số 11. Cùng đó, chuẩn bị sẵn lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tại chỗ, nhất là ở vùng có nguy cơ bị chia cắt.

Đối với các hộ dân mất nhà do sạt lở đất, mưa lũ bão số 10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: "Các địa phương chủ động hơn trong phương án bố trí dân cư an toàn, trước mắt là những hộ dân có nhà bị sạt lở, sập đổ. Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm".

Bão Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, sức gió lên đến 150 km/giờ

Cũng trong ngày 5.10, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão ở TP.Móng Cái và một số địa bàn ven biển, hải đảo tỉnh Quảng Ninh. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, chủ động ứng phó mưa bão với tinh thần "4 tại chỗ", phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; duy trì trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão số 11, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã cho phép hàng chục nghìn học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 6.10 để đảm bảo an toàn; một số trường học chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Tương tự, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học vào ngày 6.10, chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.