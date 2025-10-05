Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Matmo bắt đầu suy yếu, đang tiến vào vịnh Bắc bộ

Phan Hậu
Phan Hậu
05/10/2025 17:22 GMT+7

Sau khi đạt cường độ mạnh nhất đầu cấp 13, bão Matmo (bão số 11) bắt đầu suy yếu, dự báo chiều tối nay sẽ tiến vào vịnh Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đạt cường độ mạnh nhất trên Biển Đông, bão Matmo (bão số 11) đã bắt đầu vào giai đoạn suy yếu.

Bão Matmo bắt đầu suy yếu, đang tiến vào vịnh Bắc bộ- Ảnh 1.

Bão Matmo bắt đầu suy yếu khi đi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

ẢNH: NCHMF

Lúc 16 giờ hôm nay 5.10, tâm bão ở vị trí khoảng 20,9 độ vĩ bắc và 110,0 độ kinh đông cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230 km về phía đông đông nam.

Vùng gần tâm bão, cường độ gió giảm xuống cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong chiều tối nay, bão Matmo sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), rồi đi vào phía bắc vịnh Bắc bộ. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển, hướng vào khu vực đất liền giữa 2 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão số Matmo, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão 3 - 5 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

Bão Matmo gây mưa lớn, gió mạnh từ đêm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm nay 5.10 đến trưa ngày 6.10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh - Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 12. Gió bão ở cấp độ này sẽ làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió.

Các xã, phường phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13. Các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển TP.Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.

Khu vực các xã, phường ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã vùng biên giới phía bắc tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10. Khu vực phía đông bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và phía đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Dự báo từ đêm 5.10 đến hết đêm 7.10, bão Matmo bắt đầu gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở vùng núi, trung du Bắc bộ, lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi mưa rất to trên 400 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 150 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. 

Trong đợt mưa lớn ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11) những ngày tới, các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo khu vực hứng mưa lớn nguy hiểm trong bão Matmo

Dự báo khu vực hứng mưa lớn nguy hiểm trong bão Matmo

Vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn trong cơn bão số 11 (bão Matmo), nguy cơ rất cao xảy ra thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất...

bão Matmo bão số 11 mưa lớn lũ quét sạt lở đất
