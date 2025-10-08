Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cháy cửa hàng bán quần áo, 1 người tử vong

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/10/2025 08:15 GMT+7

Vụ cháy xảy ra trong đêm khuya tại một cửa hàng bán quần áo ở Nghệ An. Sau khi đám cháy được khống chế, cơ quan chức năng phát hiện chủ cửa hàng đã tử vong bên trong.

Sáng 8.10, ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND P.Vinh Phú (Nghệ An), cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng bán quần áo khiến 1 người tử vong.

Cháy cửa hàng quần áo ở Nghệ An khiến 1 người tử vong trong đêm khuya - Ảnh 1.

Vụ cháy cửa hàng bán quần áo xảy ra trong đêm

ẢNH: M.H

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0 giờ 20 rạng sáng 8.10, người dân phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lý Tự Trọng, P.Vinh Phú.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy đã khiến anh N.Đ.H (22 tuổi, ngụ P.Vinh Hưng), chủ cửa hàng quần áo bị cháy, tử vong. Toàn bộ quần áo và tài sản bên trong cửa hàng, trong đó có 1 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Cháy cửa hàng quần áo ở Nghệ An khiến 1 người tử vong trong đêm khuya - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để điều tra

ẢNH: K.HOAN

Cháy cửa hàng quần áo ở Nghệ An khiến 1 người tử vong trong đêm khuya - Ảnh 3.

Sát bên cửa hàng bị cháy là cửa hàng bán giày dép nhưng rất may, đám cháy được khống chế nên không bị cháy lan

ẢNH: K.HOAN

Cháy cửa hàng quần áo ở Nghệ An khiến 1 người tử vong trong đêm khuya - Ảnh 4.

Tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi

ẢNH: K.HOAN

Một số nhân chứng sống gần cửa hàng này cho biết trước khi cửa hàng này bị cháy, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng.

Đến sáng nay, khu vực này vẫn đang bị phong tỏa để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến gia đình 4 người tử vong

Công trình nhà ở bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lúc rạng sáng khiến một gia đình 4 người ở Hà Nội tử vong.

