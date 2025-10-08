Cháy cửa hàng bán quần áo, 1 người tử vong

Sáng 8.10, ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND P.Vinh Phú (Nghệ An), cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng bán quần áo khiến 1 người tử vong.

Vụ cháy cửa hàng bán quần áo xảy ra trong đêm ẢNH: M.H

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0 giờ 20 rạng sáng 8.10, người dân phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lý Tự Trọng, P.Vinh Phú.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy đã khiến anh N.Đ.H (22 tuổi, ngụ P.Vinh Hưng), chủ cửa hàng quần áo bị cháy, tử vong. Toàn bộ quần áo và tài sản bên trong cửa hàng, trong đó có 1 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để điều tra ẢNH: K.HOAN

Sát bên cửa hàng bị cháy là cửa hàng bán giày dép nhưng rất may, đám cháy được khống chế nên không bị cháy lan ẢNH: K.HOAN

Tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi ẢNH: K.HOAN

Một số nhân chứng sống gần cửa hàng này cho biết trước khi cửa hàng này bị cháy, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng.

Đến sáng nay, khu vực này vẫn đang bị phong tỏa để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.