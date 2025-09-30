Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bão vừa qua, lũ lại ập về Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/09/2025 09:43 GMT+7

Ngay sau khi bị bão số 10 càn quét, người dân nhiều xã ở Nghệ An lại phải hối hả chạy lũ. Hiện, hàng ngàn nhà dân đang bị ngập chìm trong nước.

Sáng 30.9, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, nước sông Hiếu dâng cao sau khi bão số 10 quét qua, đang khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân xã này bị chìm sâu trong nước.

Nhiều căn nhà dân hiện đang bị nước ngập đến mái. "Cơn lũ này lớn hơn cơn lũ năm 2023. Nước dâng quá nhanh, nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc nên thiệt hại lớn về tài sản", ông Dũng nói.

- Ảnh 1.

Nhà dân ở xã Quỳ Châu ngập chìm trong lũ

ẢNH: SẦM DŨNG

Đây là trận lũ thứ 3 trong vòng 2 tháng qua mà người dân xã miền núi này phải hứng chịu. Ông Dũng cũng cho hay, đến sáng nay, nước đã bắt đầu rút. Khi nước rút, chính quyền sẽ huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Tại xã Quỳ Hợp (Nghệ An), mưa lớn cũng khiến hơn 180 nhà dân bị ngập, trong đó có gần 100 nhà bị ngập từ 2 - 3 m. Trước đó, chiều 29.9, khi nước lũ dâng cao, lực lượng công an, quân sự xã này đã dùng thuyền ứng cứu 84 hộ dân bị mắc kẹt trên mái nhà do lũ đột ngột dâng cao.

- Ảnh 2.

Người dân hối hả chạy lũ

ẢNH: SẦM DŨNG

- Ảnh 3.

Nước ngập sâu ở xã Quỳ Châu

ẢNH: N.D

Trong khi đó, tại các xã vùng hạ du ven sông Lam, nước sông ồ ạt đổ về khiến hàng ngàn hộ dân bị ngập sâu. Đến sáng nay, nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, khiến nhiều hộ dân sinh sống phía ngoài đê phải sơ tán.

Theo thống kê ban đầu của Ban phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An, bão số 10 đã làm 1 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 18 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng; 724 nhà bị sạt lở, hư hỏng; 19.225 nhà tốc mái và hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập.

- Ảnh 4.

Lực lượng quân sự hỗ trợ người dân sơ tán chạy lũ

ẢNH: B.Đ

- Ảnh 5.

Nước lũ ngập tại thị trấn Tân Lạc (cũ), nay là xã Quỳ Châu

ẢNH: SẦM DŨNG

- Ảnh 6.

Người dân xã Lam Thành (Nghệ An) bơi thuyền ra đê sông Lam để tránh lũ

ẢNH: K.HOAN

- Ảnh 7.

Nước ngập sâu khiến các tuyến đường vào làng bị ngập

ẢNH: K.HOAN

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10


 

19 người chết, 13 người mất tích trong bão số 10

19 người chết, 13 người mất tích trong bão số 10

Bộ NN-MT cho biết cập nhật thiệt hại bão số 10 đến 19 giờ ngày 29.9, các địa phương ghi nhận có 19 người chết...

