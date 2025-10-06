Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng

Ngày 6.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng (46 tuổi, ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 19.8, bà Phụng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp 6 video clip ghi lại cảnh nhiều người dân tập trung tại địa phương. Trong các clip này, bà Phụng liên tục la ó, hò hét, kêu gọi, kích động người khác, gây mất an ninh trật tự tại khu vực xã Phù Mỹ Đông.

Bà Võ Thị Phụng (thứ 3 từ trái sang) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Đáng chú ý, trong các video, bà Phụng đưa ra nhiều phát ngôn xuyên tạc, bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ - giai đoạn 1, như cho rằng dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa có đánh giá tác động môi trường và chưa lấy ý kiến người dân...

Theo cơ quan chức năng, những phát ngôn sai lệch về dự án KCN Phù Mỹ của bà Phụng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp, gây hiểu nhầm trong dư luận, đồng thời tác động tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ phương hại đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trước tính chất, mức độ vi phạm, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý bà Võ Thị Phụng theo quy định của pháp luật.