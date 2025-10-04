Đà Nẵng: Bắt tạm giam nhóm côn đồ xông vào quán karaoke chém người

Ngày 4.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Như Nghiêm (trú P.An Xuân), Nguyễn Đức Khánh (29 tuổi), Trần Quốc Toản (27 tuổi) và Lê Giao Hữu Triều (19 tuổi, cùng trú xã Tam Xuân, cùng TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và "cố ý gây thương tích”.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên mang dao kiếm tấn công bạn nhậu ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 18.5, Phạm Như Nghiêm (biệt danh “Xĩn Nghiêm”) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại quán karaoke Dubai (P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng).

Trong lúc nhậu, Nghiêm và T.QV. xảy ra mâu thuẫn khi mời bia. Sau khi bỏ về, khoảng 20 phút sau, Nghiêm quay lại cùng Toản, Triều, Khánh mang theo kiếm Nhật và dao tự chế xông vào quán tấn công nhóm bạn nhậu trước đó.

Vụ tấn công khiến 2 người bị thương, nhiều khách trong quán karaoke hoảng loạn tháo chạy.

Nghiêm, Toản, Triều, Khánh (từ trái sang) bị bắt tạm giam ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp công an các địa phương phía nam TP.Đà Nẵng truy xét, thu giữ hung khí và triệu tập các nghi phạm liên quan.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định đây là vụ việc có tính chất manh động, nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn nên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm côn đồ.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

