Mâu thuẫn đánh bạc, côn đồ chém đứt lìa 4 ngón tay chủ quán cóc

Ngày 9.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Trí (29 tuổi, ngụ xã Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi cố ý gây thương tích do mâu thuẫn đánh bạc.



Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29.12.2023, chị T.T.T.D (30 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) trình báo về việc chồng chị là anh V.V.H (35 tuổi) bị con bạc chém dã man.

Vỏ và hộp kiếm Nhật còn lại NGUYỄN TÚ

Cụ thể, anh H. bị chém nhiều nhát bằng kiếm (dạng kiếm Nhật) ở quán cóc đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh) vào rạng sáng cùng ngày, được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 4 ngón tay bàn tay phải (còn lại ngón tay út), và vết chém dài khoảng 30 cm trên vai phải, vết thương sâu lộ phần xương bả vai.

Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, nhưng lúc này mưa lớn, quán cóc bị xáo trộn trong vụ hỗn chiến, nghi phạm mang áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt trong khi các nhân chứng đều bỏ chạy.

Lời khai từ nạn nhân cũng mơ hồ, không nhận dạng được hung thủ do bị chém bất ngờ từ phía sau khi anh H. đang ngồi trong quán. Sau khi chém người, côn đồ ra xe máy nổ máy sẵn dưới lòng đường rồi bỏ trốn.

Công an Q.Liên Chiểu tống đạt các quyết định đối với Bùi Văn Trí NGUYỄN TÚ

Sau hơn 10 ngày điều tra, rạng sáng 9.1, Công an Q.Liên Chiểu bắt khẩn cấp Bùi Văn Trí khi Trí đang trốn ở quê tại xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam).

Trí khai nhận, đầu tháng 12.2023, Trí và anh H. đánh bạc tại quán cóc của anh này, mục đích đánh bạc là để trả tiền uống nước nhưng cả hai mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trí bực tức vì bị anh H. đuổi nên tìm cách trả thù. Đêm 28.12.2023, sau khi ăn nhậu, Trí về nhà trọ tại TP.Đà Nẵng lấy kiếm Nhật, chờ đến 3 giờ sáng 29.12.2023, khi anh H. vắng khách ở quán cà phê cóc liền xông vào chém người dã man.

Sau đó, Trí vứt thanh kiếm và trốn về quê, Công an Q.Liên Chiểu thu giữ được hộp và vỏ kiếm Nhật tại nhà trọ của Trí.

Theo kết quả giám định, anh H. bị chém mất 4 ngón trên một bàn tay và các vết thương khác với tỷ lệ thương tích 49%.