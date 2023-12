Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hơn 6.000 tỉ đồng

Trước đó, ngày 27.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đã bắt giữ 13 nghi phạm trong đường dây tại các địa bàn: TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai…



Quá trình điều tra xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay; cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M. (34 tuổi, trú tại TP.Hà Nội) cùng các đồng phạm khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Một số bị can trong vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Đối với hình thức lừa đảo trung gian mua bán, nhóm bị can lên mạng internet và mạng xã hội như Facebook, Zalo… tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hóa và liên hệ với người bán và người mua với phương châm "đắt bao nhiêu cũng mua và rẻ bao nhiêu cũng bán" nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua. Sau khi nhận được tiền, chúng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua.

Đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn, nhóm này lập tài khoản Facebook, tạo fanpage. Khi có khách hàng liên hệ, nhóm này tư vấn cho khách hàng về các gói vay từ 50 - 100 triệu đồng. Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tùy từng gói vay mà các bị can yêu cầu khách hàng phải đặt cọc từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Cả hai hình thức lừa đảo trên, các bị can đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến. Các bị can lừa đảo "rửa tiền" bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền VNĐ sau đó chuyển đến các tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định các bị can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hơn 1.000 bị hại, với số tiền lừa đảo gần 60 tỉ đồng. Các bị can đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên đến hơn 6.000 tỉ đồng.

Quá trình bắt giữ và khám xét, công an đã thu giữ 58 điện thoại di động và 182 SIM điện thoại các loại; 4 máy tính và 246 tài khoản ngân hàng; thu giữ và phong tỏa hơn 5 tỉ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị modem kết nối internet và phát sóng 4G.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.