Bắt 2 nghi phạm dùng mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 27.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này phối hợp Công an TX.Sơn Tây (TP.Hà Nội), vừa bắt giữ Đỗ Thị Thuận (34 tuổi, ngụ tại xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây), để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.



Đỗ Thị Thuận tại cơ quan điều tra TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của Công an H.Kỳ Anh, từ tháng 12.2022, Đỗ Thị Thuận lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo có tên là "Bé Thỏ", "Shop quần áo Bé Thỏ", "Bé Thỏ chuyên sỉ lẻ quần áo", đăng tải những bài viết, hình ảnh bán hàng quần áo thanh lý trên các hội nhóm.

Sau khi các bài viết có người bình luận, nhắn tin hỏi mua thì Đỗ Thị Thuận gửi hình ảnh, video, gọi điện tư vấn và báo giá thấp hơn so với giá thị trường.

Thuận yêu cầu khách hàng nếu muốn gửi hàng qua xe khách thì phải chuyển trả tiền trước 100%, còn gửi COD thì phải trả tiền trước 30% giá trị quần áo đặt mua.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, Thuận chặn tài khoản Facebook, Zalo, số điện thoại và chiếm đoạt tiền của họ. Với thủ đoạn này, Thuận đã chiếm đoạt của hơn 50 người dân trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố cả nước với số tiền trên 400 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Huy bị bắt giữ TÂN KỲ

Bằng thủ đoạn sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo để nhận làm hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, từ tháng 8.2023 đến ngày bị bắt, Nguyễn Hoàng Huy (23 tuổi, ngụ tại H.Trảng Bom, Đồng Nai) cũng đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 300 triệu đồng của một số người dân ở Hà Tĩnh và các tỉnh thành trên cả nước.

Vào ngày 15.12, Huy bị Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp Công an H.Trảng Bom bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huy.