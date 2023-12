Bắt nữ bị can lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng của hơn 200 người dân

Ngày 26.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thanh (38 tuổi, ngụ TT.Kim Tân, H.Thạch Thành, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Thanh trước khi bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Thanh không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên thuê các chung cư trên địa bàn TP.Thanh Hóa để ở.

Tuy vậy gặp ai Thanh cũng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin việc làm như tạp vụ, kế toán, lái xe… trong các công ty lớn, với mức thu nhập từ 10 - 30 triệu đồng/tháng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến nay, Thanh đã nhận tiền đặt cọc xin việc làm của hơn 200 người dân, với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thanh không xin được việc làm mà sử dụng tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Sau khi biết bị lừa, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo Thanh gửi đến Công an tỉnh Thanh Hóa. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.