Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn tội phạm giả mạo doanh nghiệp lừa đảo người xin việc

Ngày 25.11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.HCM) vừa có cảnh báo thủ đoạn tội phạm lập các trang web, hội nhóm mạng xã hội giống các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước để lừa đảo người đi xin việc.

Công an TP.HCM cảnh báo về tình trạng lừa đảo người xin việc

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang web, mạng xã hội dùng logo, hình ảnh, địa chỉ, mã số thuế… giả mạo doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước để đăng tin tuyển dụng việc làm. Khi người có nhu cầu tìm việc liên hệ, các nhóm lừa đảo sẽ mạo danh là nhân viên nhân sự để yêu cầu bị hại thực hiện theo yêu cầu để nhận việc.

Sau đó, nhóm lừa đảo sẽ sử dụng các hình ảnh giả mạo, được cắt ghép chỉnh sửa thành các "hợp đồng tuyển dụng, bản cam kết việc làm" và hứa hẹn mức thu nhập cao. Các nạn nhân lầm tưởng đang xin việc, thoả thuận việc làm với doanh nghiệp thật, công việc thật. Người lao động sẽ bị yêu cầu chuyển khoản, đóng tiền ký quỹ để được nhận việc tại doanh nghiệp.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, với hình thức này các nhóm tội phạm không chỉ lừa tiền giữ chỗ của nạn nhân mà còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân như: CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… Nhóm tội phạm dùng dữ liệu cá nhân của các nạn nhân để thực hiện các hình thức lừa đảo tiếp theo.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao khuyến cáo, người dân có nhu cầu tìm việc làm nên liên hệ trực tiếp các công ty, doanh nghiệp trên các kênh chính thức, trực tiếp đến công ty xác nhận để đảm bảo an toàn. Các công ty, doanh nghiệp bị mạo danh cần kịp thời công bố cảnh báo hành vi giả mạo, báo cáo cơ quan công an về hành vi giả mạo lừa đảo trên để đấu tranh, xử lý theo quy định.