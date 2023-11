Công an TP.HCM thông tin vụ nam sinh lớp 10 bị container cán chết

Chiều 23.11, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về kết quả xác minh vụ tai nạn trên đường Nguyễn Văn Sáng (H.Hóc Môn) ngày 14.11 khiến nam sinh lớp 10 tử vong.



Khoảng 14 giờ ngày 14.11, T.V.T.T (15 tuổi, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Sáng (hướng từ đường Phan Văn Hớn về H.Bình Chánh).

Khi đến ấp 2 thì T. điều khiển xe vượt lên bên trái một xe container đang lưu thông phía trước cùng chiều. Trong lúc vượt thì xe máy tự té ngã về bên phải, T. ngã xuống đường và bị bánh xe container cán qua người.

Cùng lúc này xe máy khác do H.P.B (15 tuổi, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) lưu thông phía sau cùng chiều với xe máy do T. điều khiển, cũng vượt lên bên trái xe container. Do thấy xe của T. bị té ngã nên B. cũng phanh gấp rồi ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 10 ở Hóc Môn, TP.HCM tử vong T.K

Hậu quả, nam sinh T. tử vong tại chỗ, còn nam sinh B. không bị thương tích. Sau tai nạn, tài xế container không dừng lại mà tiếp tục lưu thông về hướng H.Bình Chánh.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hóc Môn tạm giữ xe container và làm việc với tài xế N.Đ.T (45 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) là người điều khiển xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Cơ quan điều tra trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định dấu vết va chạm của các phương tiện liên quan vụ tai nạn. Kết quả ban đầu ghi nhận cả 2 nam sinh đều lái xe máy khi chưa đủ tuổi, vượt xe không đảm bảo an toàn, không làm chủ tay lái.

Đối với tài xế T. lái xe container, kết quả xét nghiệm ma túy âm tính còn nồng độ cồn trong máu là 0,2 miligam/100ml máu.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, hiện vụ việc nam sinh lớp 10 bị container cán chết đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hóc Môn phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân H.Hóc Môn thụ lý.