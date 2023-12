Giả danh công an, lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

Ngày 25.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Thị Hạnh (39 tuổi, ngụ xã Hoằng Xuân, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Trần Thị Hạnh CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, một gia đình ở TT.Bút Sơn (H.Hoằng Hóa) bị lừa đảo qua mạng xã hội số tiền 2,7 tỉ đồng, nên đã liên hệ với Trần Thị Hạnh nhờ giúp đỡ vì nghĩ Hạnh là cán bộ công an.

Khi gặp gia đình nạn nhân, Hạnh cũng tự nhận mình là cán bộ công an và có thể giúp tác động với cơ quan công an nhanh chóng truy tìm đối tượng lừa đảo để lấy lại tiền.

Từ tháng 7 - 11.2023, Hạnh đã nhiều lần đề nghị gia đình nạn nhân đưa tổng số tiền gần 1 tỉ đồng, để "tác động" với cơ quan công an nhanh chóng truy tìm đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho Hạnh, chờ mãi không có thông tin gì, gia đình nạn nhân tìm hiểu thì mới biết Hạnh không phải là cán bộ công an.

Gia đình nạn nhân đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng Hạnh không trả, nên đã làm đơn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa tố cáo hành vi lừa đảo của Hạnh.