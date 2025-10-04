Du khách đến bán đảo Sơn Trà tăng mạnh sau 3 năm đóng cửa vì sạt lở

Ngày 4.10, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, sau gần 3 năm tạm đóng cửa vì sạt lở, lượng khách đến tham quan Sơn Trà đã tăng mạnh ngay khi các tuyến được mở lại, trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.

Chỉ trong nửa cuối tháng 9, từ ngày 16 - 30.9, bán đảo Sơn Trà đón hơn 4.700 lượt khách, tăng 24,6% so với nửa đầu tháng, trong đó khách quốc tế tăng đến 70%. Tuyến Yết Kiêu thu hút đông nhất với hơn 2.500 lượt, tiếp đến là ngã ba bãi Bắc - cây đa di sản hơn 1.200 lượt và tuyến Tiên Sa gần 1.000 lượt.

Hàng ngàn du khách đến bán đảo Sơn Trà sau khi các tuyến du lịch được mở trở lại ẢNH: S.X

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết việc mở lại các tuyến Tiên Sa - suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ, đỉnh Bàn Cờ - bãi Bắc và ngã ba bãi Bắc - cây đa di sản được chuẩn bị kỹ lưỡng với hệ thống bảng hướng dẫn, nhân sự chốt trực tại đầu tuyến và việc kiểm soát du khách bằng thẻ màu xanh sử dụng trong ngày.

Ban quản lý cũng tăng cường thực hiện phương án của UBND TP.Đà Nẵng về đảm bảo an toàn cho du khách, yêu cầu các đoàn phải đăng ký lộ trình và số lượng khách, trong khi khách lẻ được cấp thẻ kiểm soát riêng.

Đỉnh Bàn Cờ là một điểm tham quan nổi tiếng trên bán đảo Sơn Trà ẢNH: HOÀNG SƠN

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân và du khách tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, ưu tiên phương tiện thân thiện môi trường như xe điện, xe đạp hoặc đi bộ, không cho động vật hoang dã ăn, không chặt cây, đốt lửa hay sử dụng flycam tại khu vực cấm.

Các quy định lưu thông cũng được siết chặt: tuyến Tiên Sa - suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ chỉ cho phép xe đạp, mô tô (trừ tay ga) và đi bộ; tuyến đỉnh Bàn Cờ - bãi Bắc lưu thông một chiều xuống, cấm xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ; tuyến bãi Bắc - cây đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ. Cấm tuyệt đối các tuyến trekking tự phát xuống Hục Lỡ, Mũi Nghê, bãi Đá Đen.

Du khách đến bán đảo Sơn Trà sẽ được kiểm soát bằng thẻ ra vào (nếu đi lẻ) ẢNH: S.X

Từ tháng 10.2022, các tuyến tham quan tại Sơn Trà buộc phải tạm dừng do sạt lở đất đá sau mưa bão lớn. Từ ngày 16.9 vừa 2025, các tuyến tham quan được phép hoạt động trở lại, mở cửa từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 trong mùa khô (tháng 3 - 9) và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 0 trong mùa mưa (tháng 10 - 2 năm sau), đồng thời sẽ tạm dừng ngay khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Việc mở lại bán đảo Sơn Trà không chỉ đáp ứng nhu cầu khám phá thiên nhiên hoang sơ mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch sinh thái bền vững, góp phần phục hồi sức hấp dẫn cho du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài trầm lắng.