Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Mở cửa Sơn Trà trong thận trọng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
02/10/2025 06:03 GMT+7

Chiều 28.9 vừa qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông P.T.P (68 tuổi) cùng xe máy bị cuốn trôi dưới dòng suối chảy xiết ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó 1 ngày, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã kịp thời tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan để ứng phó bão số 10 (bão Bualoi).

Vụ việc đau lòng này một lần nữa nhắc nhở về mức độ hiểm nguy của núi rừng Sơn Trà với địa hình dốc, mưa lũ bất thường và tai nạn luôn rình rập.

Nhìn lại quyết định mở 3 tuyến tham quan Sơn Trà (từ ngày 16.9 vừa qua) sau 3 năm tạm đóng vì sạt lở, cho thấy cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Theo đó, các tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ; đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; và ngã ba Bãi Bắc - cây Đa di sản được phép đón khách trở lại với hàng loạt điều kiện nghiêm ngặt: chỉ sử dụng xe mô tô số sàn, xe đạp hoặc đi bộ; quy định giờ tham quan; cấp thẻ màu cho khách lẻ; doanh nghiệp phải đăng ký lộ trình; tuyệt đối cấm trekking tự phát xuống khu vực nguy hiểm. Thời gian tham quan từ 7 giờ 30 - 17 giờ 30 trong mùa mưa (tháng 10 - tháng 2 năm sau) và đến 18 giờ 30 trong mùa khô (tháng 3 - 9). Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động nếu thời tiết xấu.

Ba tuyến đường này từng bị sạt lở nghiêm trọng sau bão Sơn Ca cuối năm 2022. Việc tạm dừng khai thác vừa để khắc phục hạ tầng, vừa là "khoảng lặng" cần thiết để TP rà soát, điều chỉnh cách quản lý. Lần mở cửa trở lại này vì thế không chỉ là khôi phục hoạt động tham quan mà còn thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của địa phương trong việc thực thi các quy định an toàn.

Sơn Trà mở lại đồng nghĩa với cơ hội nối lại dòng khách sinh thái, mang lại lợi ích kinh tế cho TP. Nhưng bài học từ những vụ tai nạn cho thấy phát triển du lịch không thể thiếu kỷ luật. Các quy định siết chặt về an toàn, từ cấm xe tay ga trên dốc núi đến cảnh báo rõ ràng cho du khách là điều kiện tiên quyết để bảo đảm phát triển bền vững. Và một khi đã ban hành, chúng cần được thực thi nghiêm túc, không phải để "cho có". Bởi chỉ cần một ngoại lệ bị buông lỏng, hậu quả sẽ rất khó lường.

Tin liên quan

Ai tiếp tay cho thực phẩm bẩn vào trường học?

Ai tiếp tay cho thực phẩm bẩn vào trường học?

Vụ việc "thực phẩm bẩn" bị tố đưa vào bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) đang gây bức xúc dữ dội trong dư luận. Hơn 700 học sinh đã và đang ăn bán trú tại đây. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi niềm tin của phụ huynh bị xói mòn?

Nghịch lý khó chấp nhận

Nghiêm khắc với hành vi gieo rắc dịch bệnh

Khám phá thêm chủ đề

Sơn Trà Bán Đảo Sơn Trà bị cuốn trôi bị nước cuốn bão số 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận