Mở cửa Sơn Trà trong thận trọng

Trước đó 1 ngày, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã kịp thời tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan để ứng phó bão số 10 (bão Bualoi).

Vụ việc đau lòng này một lần nữa nhắc nhở về mức độ hiểm nguy của núi rừng Sơn Trà với địa hình dốc, mưa lũ bất thường và tai nạn luôn rình rập.

Nhìn lại quyết định mở 3 tuyến tham quan Sơn Trà (từ ngày 16.9 vừa qua) sau 3 năm tạm đóng vì sạt lở, cho thấy cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Theo đó, các tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - đỉnh Bàn Cờ; đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; và ngã ba Bãi Bắc - cây Đa di sản được phép đón khách trở lại với hàng loạt điều kiện nghiêm ngặt: chỉ sử dụng xe mô tô số sàn, xe đạp hoặc đi bộ; quy định giờ tham quan; cấp thẻ màu cho khách lẻ; doanh nghiệp phải đăng ký lộ trình; tuyệt đối cấm trekking tự phát xuống khu vực nguy hiểm. Thời gian tham quan từ 7 giờ 30 - 17 giờ 30 trong mùa mưa (tháng 10 - tháng 2 năm sau) và đến 18 giờ 30 trong mùa khô (tháng 3 - 9). Cơ quan chức năng có thể tạm dừng hoạt động nếu thời tiết xấu.

Ba tuyến đường này từng bị sạt lở nghiêm trọng sau bão Sơn Ca cuối năm 2022. Việc tạm dừng khai thác vừa để khắc phục hạ tầng, vừa là "khoảng lặng" cần thiết để TP rà soát, điều chỉnh cách quản lý. Lần mở cửa trở lại này vì thế không chỉ là khôi phục hoạt động tham quan mà còn thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của địa phương trong việc thực thi các quy định an toàn.

Sơn Trà mở lại đồng nghĩa với cơ hội nối lại dòng khách sinh thái, mang lại lợi ích kinh tế cho TP. Nhưng bài học từ những vụ tai nạn cho thấy phát triển du lịch không thể thiếu kỷ luật. Các quy định siết chặt về an toàn, từ cấm xe tay ga trên dốc núi đến cảnh báo rõ ràng cho du khách là điều kiện tiên quyết để bảo đảm phát triển bền vững. Và một khi đã ban hành, chúng cần được thực thi nghiêm túc, không phải để "cho có". Bởi chỉ cần một ngoại lệ bị buông lỏng, hậu quả sẽ rất khó lường.