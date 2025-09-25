Nghịch lý khó chấp nhận

Trong đó, ChicLand Danang Beach Hotel bị xử phạt nặng nhất với 564 triệu đồng, kế đến là Sơn Trà Resort 366 triệu đồng, ELC Hotel 264 triệu đồng và Vanda Hotel 90 triệu đồng. Thống kê cho thấy hơn 70% lỗi vi phạm của các cơ sở này liên quan trực tiếp đến xâm phạm môi trường, từ xả thải chưa qua xử lý, lưu giữ chất thải nguy hại sai quy định đến việc không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường…

Đáng chú ý, ChicLand Danang Beach nằm ngay sát bãi biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, bị xử phạt vì xả thải chưa qua xử lý (140 triệu đồng), không vận hành đúng quy trình công trình xử lý chất thải (140 triệu đồng), không ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với đơn vị đủ điều kiện (90 triệu đồng), bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại sai kỹ thuật (90 triệu đồng).

Trong khi đó, Sơn Trà Resort tọa lạc giữa khu sinh thái đặc biệt nhạy cảm bán đảo Sơn Trà cũng bị phát hiện không có giấy phép môi trường và vi phạm trong việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại.

Từ góc độ quản lý, có thể thấy việc cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng xử lý mạnh tay là tín hiệu tích cực. Các quyết định không chỉ dừng ở phạt tiền mà còn buộc đơn vị vi phạm tháo dỡ công trình xả thải, khắc phục ô nhiễm, thậm chí đình chỉ hoạt động. Nếu chỉ phạt hành chính, nguy cơ "lờn thuốc" sẽ rất lớn và doanh nghiệp sẽ tiếp tục coi nhẹ trách nhiệm môi trường.

Tuy nhiên, qua đó cũng đặt ra câu hỏi lớn: Những khách sạn, resort vẫn quảng bá "sống xanh", "gần gũi thiên nhiên" liệu có thật sự đúng như cam kết? Một cuộc rà soát diện rộng lúc này là cần thiết để cảnh tỉnh và răn đe những doanh nghiệp "ăn xổi" với môi trường.

Những vi phạm nói trên tác động xấu đến hệ sinh thái biển và đất liền, đặc biệt là Sơn Trà. Chúng đi ngược hoàn toàn với nỗ lực nhiều năm qua của Đà Nẵng trong việc xây dựng hình ảnh "thành phố môi trường", bãi biển "xanh, sạch, an toàn" để níu chân du khách. Một vài khách sạn, resort sai phạm có thể là "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng hậu quả với uy tín du lịch của thành phố thì không hề nhỏ. Ở khía cạnh kinh doanh, coi nhẹ nghĩa vụ với môi trường cũng đồng nghĩa với tự hủy hoại uy tín và thương hiệu. Ngành du lịch không thể tồn tại nếu thiên nhiên, môi trường bị hủy hoại.