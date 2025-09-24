Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghiêm khắc với hành vi gieo rắc dịch bệnh

Khánh Hoan
Khánh Hoan
24/09/2025 04:53 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ 43 tuổi ở xã Vạn An (Nghệ An), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm từ việc giết mổ, tiêu thụ thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi.

Vụ việc thu hút sự quan tâm dư luận, bởi lần đầu tiên ở tỉnh này, hành vi giết mổ heo bị dịch bệnh bị xử lý bằng chế tài nặng nhất: xử lý hình sự.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết người phụ nữ trên đã có hành vi giết mổ 2 con heo bị dịch tả châu Phi tại nhà có trọng lượng thịt thành phẩm 286 kg. Kiểm tra tủ cấp đông tại nhà người phụ nữ này, cơ quan chức năng thu giữ thêm 98,5 kg thịt heo bị nhiễm dịch. Hành vi trên đã vi phạm khoản 1 điều 317 bộ luật Hình sự (vi phạm quy định về an toàn thực phẩm), sẽ bị mức phạt tiền từ 50.000.000 - 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Thời gian qua, dịch tả heo châu Phi, căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trên đàn gia súc, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Dù bệnh không lây sang người, nhưng việc giết mổ và bán thịt heo bị nhiễm bệnh có thể trở thành nguồn phát tán mầm bệnh ra môi trường, làm bùng phát dịch diện rộng. Hành vi này không chỉ coi thường sức khỏe người tiêu dùng mà còn đe dọa đến sinh kế của hàng vạn hộ chăn nuôi khác khi việc kiểm soát nguồn lây trở nên khó khăn hơn.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện sự cứng rắn của cơ quan chức năng nhằm răn đe, làm gương, ngăn chặn những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Thời gian qua, nhiều người vì lợi ích trước mắt đã lợi dụng kẽ hở để tiêu thụ heo bị dịch bệnh, tạo ra tiền lệ xấu trong tuân thủ luật pháp và phát tán mầm dịch ra môi trường.

Sau vụ án nói trên, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về tác hại của việc tiêu thụ gia súc, gia cầm nhiễm bệnh vì hành vi này có thể phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh cũng cần được tăng cường kiểm tra, giám sát và có chế tài mạnh với cơ sở vi phạm.

