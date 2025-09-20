Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Giết mổ heo bị dịch tả châu Phi, một phụ nữ bị khởi tố

Khánh Hoan
20/09/2025 15:03 GMT+7

Một phụ nữ ở Nghệ An đã bị cơ quan công an khởi tố vì nhờ người giết mổ 2 con heo bị dịch tả heo châu Phi đem bán.

Ngày 20.9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT thuộc đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Mai (43 tuổi, ngụ xóm Tiền Phong, xã Vạn An, Nghệ An) đề điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an xã Vạn An phối hợp tổ liên ngành thuộc UBND xã kiểm tra, phát hiện tại nhà bà Mai đang có việc giết mổ heo không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy trình giết mổ, bày bán thịt heo có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.

Giết mổ heo bị dịch tả châu Phi, một phụ nữ bị khởi tố- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra số lượng thịt heo cất trong tủ cấp đông tại nhà bà Mai

ẢNH: C.A

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 con heo đã được giết mổ, chia thành nhiều phần thịt thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Khối lượng thịt thành phẩm bị thu giữ là 286 kg. Khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng thu giữ thêm 98,5 kg thịt heo thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Mai thừa nhận số heo này bị dịch tả heo châu Phi và bà cho giết thịt để đem bán.

Đây là vụ án đầu tiên tại Nghệ An bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hành vi sử dụng heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi để bán làm thực phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

xét nghiệm dịch tả heo khởi tố giết mổ heo lậu Nghệ An Vụ án
