Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Ai tiếp tay cho thực phẩm bẩn vào trường học?

Lâm Viên
Lâm Viên
30/09/2025 06:12 GMT+7

Vụ việc "thực phẩm bẩn" bị tố đưa vào bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) đang gây bức xúc dữ dội trong dư luận. Hơn 700 học sinh đã và đang ăn bán trú tại đây. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi niềm tin của phụ huynh bị xói mòn?

Từ ngày 11.8.2025, bà N.T.K.T, nhân viên bếp bán trú của trường, đã gửi đơn tố cáo kèm hình ảnh chứng minh ít nhất 6 lần thực phẩm bẩn được đưa vào bếp. "Vì lương tâm và đạo đức, em không thể giấu nhẹm chuyện này. Em xin khẳng định thực phẩm bẩn đó các cháu đã phải ăn chứ không hề bị hủy bỏ", bà T. nói thẳng trong buổi đối chất với Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương Nguyễn Thái Quỳnh Nga.

Toàn cảnh 17h 25.9: Đình chỉ hiệu trưởng vụ thực phẩm bẩn | Thực hư CSGT đấu giá xe vi phạm

Trước phụ huynh, bà Nga nói rằng "việc cô T. viết trong đơn có xảy ra ở bếp và chúng tôi đã giải quyết, không cho học sinh ăn…". Thế nhưng câu trả lời này không khiến phụ huynh "tâm phục, khẩu phục".

Để thực phẩm bẩn lọt vào bếp bán trú không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhà cung cấp và trách nhiệm của hiệu trưởng, mà còn đi ngược đạo đức, lương tâm của người gánh vác nhiệm vụ giáo dục tri thức và chăm lo sức khỏe cho hàng ngàn học sinh. Đáng chú ý, suốt hơn một tháng kể từ khi có đơn tố cáo, các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả xác minh, điều tra. Lãnh đạo phường thừa nhận "chứng cứ không còn, người tố cáo chỉ cung cấp hình ảnh nên khó xử lý".

Chính vì sự chậm trễ ấy, bà T. đã công khai vụ việc trên mạng xã hội để dư luận biết. Đến chiều 23.9, trong cuộc họp của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã phải nhắc nhở gay gắt: "Các cơ quan chức năng xử lý quá chậm, không báo cáo kịp thời. Tôi chỉ biết sự việc qua báo chí…". Đồng thời, ông yêu cầu phải xử lý nhanh, đúng thẩm quyền, coi an toàn bữa ăn học đường là ưu tiên hàng đầu và phải làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm.

Sức khỏe và tính mạng của học sinh phải được đặt lên trên hết. Phụ huynh và người dân cần một câu trả lời minh bạch, rõ ràng từ cơ quan chức năng: Ai tiếp tay cho thực phẩm bẩn vào trường học?

Tin liên quan

Lỗ hổng thực phẩm bẩn

Lỗ hổng thực phẩm bẩn

Nhiều vụ sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc hại với hàng ngàn tấn sản phẩm đưa ra thị trường vừa bị công an các địa phương phát hiện, gây lo ngại về những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

thực phẩm bẩn ngộ độc thực phẩm trường học Góc nhìn phóng viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận