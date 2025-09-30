Từ ngày 11.8.2025, bà N.T.K.T, nhân viên bếp bán trú của trường, đã gửi đơn tố cáo kèm hình ảnh chứng minh ít nhất 6 lần thực phẩm bẩn được đưa vào bếp. "Vì lương tâm và đạo đức, em không thể giấu nhẹm chuyện này. Em xin khẳng định thực phẩm bẩn đó các cháu đã phải ăn chứ không hề bị hủy bỏ", bà T. nói thẳng trong buổi đối chất với Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương Nguyễn Thái Quỳnh Nga.

Toàn cảnh 17h 25.9: Đình chỉ hiệu trưởng vụ thực phẩm bẩn | Thực hư CSGT đấu giá xe vi phạm

Trước phụ huynh, bà Nga nói rằng "việc cô T. viết trong đơn có xảy ra ở bếp và chúng tôi đã giải quyết, không cho học sinh ăn…". Thế nhưng câu trả lời này không khiến phụ huynh "tâm phục, khẩu phục".

Để thực phẩm bẩn lọt vào bếp bán trú không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhà cung cấp và trách nhiệm của hiệu trưởng, mà còn đi ngược đạo đức, lương tâm của người gánh vác nhiệm vụ giáo dục tri thức và chăm lo sức khỏe cho hàng ngàn học sinh. Đáng chú ý, suốt hơn một tháng kể từ khi có đơn tố cáo, các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả xác minh, điều tra. Lãnh đạo phường thừa nhận "chứng cứ không còn, người tố cáo chỉ cung cấp hình ảnh nên khó xử lý".

Chính vì sự chậm trễ ấy, bà T. đã công khai vụ việc trên mạng xã hội để dư luận biết. Đến chiều 23.9, trong cuộc họp của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã phải nhắc nhở gay gắt: "Các cơ quan chức năng xử lý quá chậm, không báo cáo kịp thời. Tôi chỉ biết sự việc qua báo chí…". Đồng thời, ông yêu cầu phải xử lý nhanh, đúng thẩm quyền, coi an toàn bữa ăn học đường là ưu tiên hàng đầu và phải làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm.

Sức khỏe và tính mạng của học sinh phải được đặt lên trên hết. Phụ huynh và người dân cần một câu trả lời minh bạch, rõ ràng từ cơ quan chức năng: Ai tiếp tay cho thực phẩm bẩn vào trường học?