Lỗ hổng thực phẩm bẩn

Cuối năm 2024, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá một vụ sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine vốn bị cấm trong chế biến thực phẩm. Theo điều tra, 4 chủ cơ sở đã sản xuất khoảng 3.000 tấn giá đỗ, trong đó có cả sản phẩm cung cấp cho hệ thống Bách Hóa Xanh.

Tưởng chừng vụ việc này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh, song gần đây, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát hiện 4 cơ sở sản xuất giá đỗ khác cũng sử dụng thủ đoạn tương tự. Bốn bị can đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tại các cơ sở này ở TP.Vinh, cơ quan chức năng thu giữ gần 2.000 lu đang ủ khoảng 25 tấn giá đỗ, cùng 25 lít hóa chất 6-Benzylaminopurine nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha.

Chất này được rưới vào giá để kích thích nảy mầm nhanh, ít rễ, hình thức bắt mắt. Tuy nhiên, đây là chất không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm cũng như trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật tại VN. Khi tiếp xúc hoặc ăn phải chất này có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Theo lời khai, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, mỗi ngày các cơ sở sản xuất từ 12 - 15 tấn giá đỗ có hóa chất, tổng cộng đã bán ra khoảng 3.500 tấn thông qua các chợ đầu mối ở Nghệ An và vùng lân cận.

Giá đỗ là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến. Làm giá bằng phương pháp thủ công vốn đơn giản, nhưng vì lợi nhuận, một số người vẫn bất chấp sử dụng hóa chất độc hại là hành vi đáng lên án.

Điều khiến dư luận đặt câu hỏi là tại sao với quy mô lớn như vậy, hoạt động này không bị phát hiện sớm hơn. Cơ quan quản lý ở đâu khi giá đỗ độc hại được sản xuất và tiêu thụ hằng ngày ?

Nếu không khắc phục lỗ hổng giám sát, thực phẩm bẩn sẽ tiếp tục tràn lan. Người tiêu dùng, dù cẩn trọng, vẫn dễ trở thành nạn nhân bởi mắt thường khó phân biệt được đâu là thực phẩm an toàn, đâu là độc hại.