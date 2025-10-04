Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy

Khoảng 9 giờ 50 phút sáng nay (4.10), một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại công trường xây dựng dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim ở P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán khẩn cấp.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ công trình Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim ẢNH: Đ.X

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng hầm và tầng trệt. Sau vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc cao dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng lập tức điều động hơn 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng tiếp cận khu vực cháy triển khai các phương án dập lửa

Tại hiện trường, khói đen đặc quánh mang theo mùi khét bốc lên cuồn cuộn. Lực lượng chữa cháy phải chia thành nhiều mũi, mang mặt nạ phòng độc, dùng lăng phun nước và bọt hóa chất khống chế đám cháy từ các cửa sổ tầng 3, tầng 4 của công trình cao ốc.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng PCCC hiện vẫn đang phun nước làm mát để ngăn cháy bùng phát trở lại.

Đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy bùng phát trở lại ẢNH: Đ.X

Nguyên nhân vụ cháy tại công trình dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

