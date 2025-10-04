Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy

Huy Đạt
Huy Đạt
04/10/2025 11:55 GMT+7

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại công trường cao ốc Nguyễn Kim khiến hàng trăm công nhân tháo chạy, Công an TP.Đà Nẵng huy động lực lượng khống chế đám cháy.

Khoảng 9 giờ 50 phút sáng nay (4.10), một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại công trường xây dựng dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim ở P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán khẩn cấp.

Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy- Ảnh 1.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ công trình Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

ẢNH: Đ.X

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng hầm và tầng trệt. Sau vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc cao dữ dội. 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng lập tức điều động hơn 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy- Ảnh 2.
Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy- Ảnh 3.
Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy- Ảnh 4.
Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy- Ảnh 5.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng tiếp cận khu vực cháy triển khai các phương án dập lửa

Tại hiện trường, khói đen đặc quánh mang theo mùi khét bốc lên cuồn cuộn. Lực lượng chữa cháy phải chia thành nhiều mũi, mang mặt nạ phòng độc, dùng lăng phun nước và bọt hóa chất khống chế đám cháy từ các cửa sổ tầng 3, tầng 4 của công trình cao ốc

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng PCCC  hiện vẫn đang phun nước làm mát để ngăn cháy bùng phát trở lại.

Khói lửa bao trùm công trình cao ốc, hàng trăm công nhân tháo chạy- Ảnh 6.

Đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy bùng phát trở lại

ẢNH: Đ.X

Nguyên nhân vụ cháy tại công trình dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

