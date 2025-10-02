Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người vợ giết chồng rồi đến cơ quan công an tự thú

Huy Đạt
Huy Đạt
02/10/2025 14:23 GMT+7

Người vợ giết chồng sau mâu thuẫn gia đình, rồi đến cơ quan công an tự thú. Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự nghi phạm này.

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoài Thương (27 tuổi, ở xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "giết người". Hoài Thương là nghi phạm đã giết chồng chỉ vì mâu thuẫn gia đình.

Người vợ giết chồng rồi đến cơ quan công an tự thú- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương bị tạm giữ hình sự điều tra về hành vi giết người

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1.10, sau khi đi nhậu về, anh N.X.T (38 tuổi, chồng của Thương) đánh vợ và dọa giết vợ cùng 2 con nhỏ. Bức xúc vì nhiều lần bị bạo hành, Thương đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 2.10, Thương gọi điện báo cho mẹ ruột và tự đến Công an xã Trà Linh đầu thú.

Người vợ giết chồng rồi đến cơ quan công an tự thú- Ảnh 2.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng lấy lời khai của nghi phạm

ẢNH: Đ.X

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Viện KSND, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của nghi phạm.

Vụ vợ giết chồng đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

