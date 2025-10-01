Cháy tại bãi xe ở Đà Nẵng, thiêu rụi chiếc xe tải và xe máy

Ngày 1.10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khống chế vụ cháy xảy ra tại một bãi xe, không để cháy lan.

Đám cháy bùng phát dữ dội ở bãi đậu xe, cột khói cao hàng chục mét ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 39 phút cùng ngày (1.10), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng nhận tin báo có vụ cháy tại bãi xe trên đường Cách Mạng Tháng 8 (ở P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng tiếp cận đám cháy, triển khai dập lửa ẢNH: Đ.X

Chỉ huy chữa cháy đã cho phun bọt hòa không khí trực tiếp vào đám cháy để khống chế ngọn lửa, đồng thời phun nước làm mát, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 13 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các phương tiện, tài sản khác trong bãi xe. Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi 1 xe tải và 1 xe máy.

Xe tải bị cháy trơ khung ẢNH: Đ.X

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, và thống kê thiệt hại tài sản.