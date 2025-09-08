'Cụ quế' chỉ cho lấy hạt giống được công nhận cây di sản Việt Nam

Sáng 8.9, ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân (TP.Đà Nẵng), cho biết Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa quyết định công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây quế tại nóc Ông Ní (thôn 2, xã Trà Vân).

Tán cây quế rộng lớn ẢNH: NAM THỊNH

Cây quế này chu vi thân 3,5 m, cao 30 m. Vì có tuổi đời hơn 150 năm nên người dân địa phương thường gọi là "cụ quế" và không lột vỏ bán, chỉ lấy hạt giống ươm cây con hằng năm.

Sau khi được công nhận cây di sản Việt Nam, chính quyền địa phương rào chắn bảo vệ, vận động xã hội hóa gắn bia cây di sản để tuyên truyền ý thức bảo vệ của người dân, đồng thời phát triển thành điểm tham quan, du lịch cộng đồng.

Gốc cây quế hơn 150 tuổi ẢNH: NAM THỊNH

Ông Nguyễn Tấn Thành cũng thông tin, ngoài cây quế này, ở nóc Ông Ní hiện cũng có cây chè cổ thụ được các nhà khoa học xác định khoảng 330 năm tuổi.

UBND xã Trà Vân đang lập hồ sơ để trình các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam xem xét công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây chè cổ thụ này.