Thời sự

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc CDC Bình Thuận

H.Linh
H.Linh
03/10/2025 12:18 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận, để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 3.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai các thủ tục tố tụng trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bình Thuận và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Thuận (CDC Bình Thuận), nay trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng.

Cơ quan CSĐT đã đưa ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận và ông Nguyễn Văn Thành, cựu Giám đốc BVĐK Bình Thuận, đến trụ sở cơ quan điều tra để thực hiện các bước tố tụng. Sau đó, cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở của ông Hùng.

Lâm Đồng: Bắt tạm giam cựu giám đốc CDC Bình Thuận - Ảnh 1.

Trụ sở CDC Bình Thuận, nơi ông Đinh Thế Hùng từng làm giám đốc

ẢNH: H.LINH

Bị can Hùng được di lý đến trụ sở Công an P.Phú Thủy (thuộc TP.Phan Thiết cũ) để công bố các quyết định tố tụng. Tất cả quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sau khi có kết luận giám định thiệt hại tài sản, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận, theo quy định pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc CDC Bình Thuận

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án xuất phát từ dấu hiệu tội phạm trong việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, kit test Covid-19, vật tư tiêu hao và hóa chất của Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất trong giai đoạn 2020 - 2021 tại CDC Bình Thuận và BVĐK Bình Thuận.

Sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và triển khai điều tra.

Trước đó, ngày 24.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc mua sắm máy thở và thiết bị y tế do Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa cung cấp vào năm 2020 cho BVĐK Bình Thuận.

CDC Bình Thuận Lâm Đồng BVĐK Bình Thuận khởi tố cựu Giám đốc CDC Bình Thuận Đinh Thế Hùng
