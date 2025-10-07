Sau cuộc hẹn 'giải quyết mâu thuẫn', một người tử vong trên cầu Sông Đốc

Ngày 7.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra vụ giết người xảy ra khuya 6.10 tại cầu Sông Đốc (ấp 7, xã Sông Đốc, Cà Mau). Nạn nhân được xác định là H.V.T (ở cùng địa phương), bị một vết đâm trúng nách trái, tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 38 ngày 6.10, T. và T.C.H (ở xã Khánh Bình, Cà Mau) hẹn nhau đến cầu Sông Đốc để "nói chuyện" sau mâu thuẫn cá nhân. T. đến trước, mang theo hai con dao giấu trong túi quần. Còn H. cũng giấu một cây kéo trong túi. Khi H. vừa đến nơi, T. lập tức rút dao tấn công.

Bị đánh bất ngờ, H. chống đỡ và dùng cây kéo đâm trả khiến T. gục tại chỗ. Sau gây án, H. lên xe rời hiện trường. Còn T. được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đến 23 giờ 25 ngày 6.10, H. đến Công an xã Sông Đốc đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Khi tiếp nhận, lực lượng công an ghi nhận nhiều vết thương ở mu, lòng bàn tay và các ngón tay của H.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận hồ sơ vụ giết người do mâu thuẫn để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và hành vi của các bên liên quan.