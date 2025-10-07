Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sau cuộc hẹn 'giải quyết mâu thuẫn', một người tử vong trên cầu Sông Đốc

Gia Bách
Gia Bách
07/10/2025 13:38 GMT+7

Sau cuộc hẹn "giải quyết mâu thuẫn" lúc nửa đêm, một người đàn ông ở xã Sông Đốc (Cà Mau) tử vong do vết đâm chí mạng. Nghi phạm sau đó đã đến công an đầu thú.

Ngày 7.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra vụ giết người xảy ra khuya 6.10 tại cầu Sông Đốc (ấp 7, xã Sông Đốc, Cà Mau). Nạn nhân được xác định là H.V.T (ở cùng địa phương), bị một vết đâm trúng nách trái, tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 38 ngày 6.10, T. và T.C.H (ở xã Khánh Bình, Cà Mau) hẹn nhau đến cầu Sông Đốc để "nói chuyện" sau mâu thuẫn cá nhân. T. đến trước, mang theo hai con dao giấu trong túi quần. Còn H. cũng giấu một cây kéo trong túi. Khi H. vừa đến nơi, T. lập tức rút dao tấn công.

Bị đánh bất ngờ, H. chống đỡ và dùng cây kéo đâm trả khiến T. gục tại chỗ. Sau gây án, H. lên xe rời hiện trường. Còn T. được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đến 23 giờ 25 ngày 6.10, H. đến Công an xã Sông Đốc đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Khi tiếp nhận, lực lượng công an ghi nhận nhiều vết thương ở mu, lòng bàn tay và các ngón tay của H.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận hồ sơ vụ giết người do mâu thuẫn để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và hành vi của các bên liên quan.

Tin liên quan

Khởi tố 8 bị can liên quan vụ đâm nhau làm 1 người tử vong

Khởi tố 8 bị can liên quan vụ đâm nhau làm 1 người tử vong

Do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, nhóm bị can đã xô xát, đánh nhau với một số thanh niên khác khiến 1 người tử vong.

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Các nạn nhân bị bắn vào đầu

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Giết người đâm người cầu sông đốc cà mau đầu thú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận