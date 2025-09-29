Trung Quốc tuyên án tử hình 16 người lừa đảo và giết người ở Myanmar

Theo Đài truyền hình nhà nước CCTV, các công tố viên tại tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc) đã phát hiện rằng kể từ năm 2015, băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh đã sử dụng ảnh hưởng của mình ở khu vực Kokang của Myanmar để thành lập một số trung tâm và thông đồng với nhiều người để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Các thành viên thuộc băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh bị tuyên án tại Tòa án Nhân dân Ôn Châu (Trung Quốc) ngày 29.9.2025 ẢNH: CCTV

Tòa án cho biết băng nhóm trên đã tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy, tổ chức mại dâm, thành lập sòng bạc và các tội phạm khác từ năm 2015.

Theo AFP, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á trong những tháng gần đây để trấn áp các khu liên hợp này, và hàng nghìn người đã được hồi hương về Trung Quốc.

Cáo trạng nêu rõ băng nhóm này "sử dụng vũ lực" để thành lập nhiều trung tâm lừa đảo ở Kokang. Tòa án tuyên bố băng nhóm đã giết 14 người, bao gồm 10 người có liên quan hành vi lừa đảo đã cố gắng trốn thoát khỏi băng nhóm hoặc không tuân theo lệnh quản lý. Hồi tháng 10.2023, xảy ra một vụ nổ súng tại một khu phức hợp lừa đảo nhằm ngăn các nạn nhân bị đưa về Trung Quốc.

Tòa án cho biết hoạt động của băng nhóm này đã thu hút nhiều "nhà tài trợ tài chính" được bảo kê vũ trang với số tiền lên tới 10 tỉ nhân dân tệ (1,4 tỉ USD). Năm trong số những người bị kết án tử hình được hoãn thi hành án 2 năm, trong khi 23 bị cáo khác bị tuyên án tù từ 5 năm đến chung thân.

Vào tháng 4, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng các băng nhóm gồm các thành viên người Trung Quốc và Đông Nam Á đang kiếm được hàng chục tỉ USD/năm thông qua các trung tâm lừa đảo mạng. Các tổ chức lừa đảo đã phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới của Myanmar, do người nước ngoài điều hành - nhiều người trong số họ là người Trung Quốc.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết hoạt động lừa đảo này đang lan rộng sang Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và một số đảo Thái Bình Dương.

Liên Hiệp Quốc ước tính có hàng trăm nghìn người đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trên toàn cầu. Tính đến tháng 4.2025, khoảng 7.000 người từ ít nhất 20 quốc gia đã được hồi hương từ Myanmar.