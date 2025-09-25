Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bắn chết người sau mâu thuẫn vì chó ăn vụng, sĩ quan Campuchia bị bắt

Khánh An
Khánh An
25/09/2025 10:24 GMT+7

Mâu thuẫn xuất phát từ việc chó sang nhà hàng xóm ăn trộm cá nướng, một sĩ quan quân đội Campuchia nổ súng khiến 3 người thiệt mạng.

Sĩ quan quân đội Campuchia nổ súng khiến 3 người thiệt mạng vì chó ăn trộm cá - Ảnh 1.

Thiếu tá Vuthy bị bắt giữ hôm 22.9

ẢNH: CẢNH SÁT TỈNH KAMPOT

Tờ Khmer Times ngày 25.9 đưa tin cảnh sát tỉnh Kampot (Campuchia) vừa bắt giữ một sĩ quan quân đội và vợ liên quan vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và một người bị thương.

Thiếu tá Oum Vuthy (42 tuổi) bị bắt hôm 22.9, còn người vợ là cô Oeun Chanthy (28 tuổi) bị bắt hôm 24.9.

Án mạng xảy ra tại nhà hàng xóm của họ ở làng Srey Prey (huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot) vào khoảng 20 giờ 30 ngày 20.9. Điều tra sơ bộ cho thấy vợ chồng vị sĩ quan và gia đình hàng xóm đã tranh cãi sau khi con chó của vợ chồng này ăn trộm cá nướng.

Trung tá Uon Ang, Phó cảnh sát trưởng huyện Banteay Meas, cho biết 2 gia đình hàng xóm vốn không hòa thuận, trước đó từng tranh chấp đất đai.

Vào ngày xảy ra vụ việc, gia đình hàng xóm tổ chức đám tiệc, trong đó có món cá nướng để trên bếp. Con chó của viên sĩ quan đã chạy vào bếp ăn vụng cá nướng.

"Một người trong gia đình đã đuổi theo và ném dép vào con chó, nhưng lại trúng vợ của viên thiếu tá. Người vợ tức giận và gọi chồng về can thiệp", ông Ang kể.

Khi về đến nhà, ông ta sang nhà hàng xóm và bắn 15 phát súng, khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương, theo ông Ang.

Đại tá Nuon Sameth, Phó chỉ huy Hiến binh tỉnh Kampot, cho hay thiếu tá Vuthy đã bị truy tố với 3 tội danh "giết người, mưu sát và tàng trữ vũ khí trái phép", với mức án tù lên tới 30 năm.

