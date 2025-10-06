TP.HCM: Xe taxi lao sang làn đường ngược lại, 2 người tử vong

Ngày 6.10, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ tai nạn làm 2 người tử vong. Vụ việc xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi cũ) khi một xe taxi bất ngờ lao qua làn đường ngược lại rồi gây tai nạn.

Theo người dân, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn (khoảng 10 giờ cùng ngày), xe taxi chạy trên đường Huỳnh Văn Lũy hướng từ phường Phú Lợi vào Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ), trên xe có tài xế và một hành khách nữ.

Hiện trường xe taxi tai nạn ẢNH: Đ.X

Khi xe taxi chạy đến gần đoạn đường rẽ vào đình thần Phú Thuận (phường Phú Lợi) thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại (đoạn này đường Huỳnh Văn Lũy được ngăn cách bằng bồn bông giữa 2 chiều đường). Taxi tiếp tục phóng hàng trăm mét, rồi tông vào một người đi xe máy trước khi lao vào tiệm tạp hóa.

Vụ tai nạn làm người đi xe máy (tên T.C.C) tử vong tại chỗ. Nữ hành khách (tên N.T.N) cùng tài xế V.V.S được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nữ hành đã tử vong sau đó. Tài xế xe taxi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.