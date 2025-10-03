Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Bắt 7 nghi can dùng xoong nồi, cây hốt rác hỗn chiến trong quán karaoke

Đỗ Trường
Đỗ Trường
03/10/2025 13:35 GMT+7

7 nghi can đã dùng xoong nồi, cây hốt rác, sọt rác hỗn chiến với nhau ngay tại một quán karaoke ở xã Phú Giáo (TP.HCM) bị công an bắt giữ.

Ngày 3.10, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý hình sự Nguyễn Thanh Lâm (còn gọi là Ty Lai, 38 tuổi, ở xã Phước Thành), Nguyễn Thành Trung (41 tuổi, ở phường Hòa Lợi), Lê Thanh Ngưng (33 tuổi, ở phường Thới Hòa), Trần Thanh Tùng (còn gọi là Tùng Xụi, 38 tuổi, ở xã Phước Hòa), Dương Minh Quang (37 tuổi), Dương Minh Hải (38 tuổi) và Dương Minh Tâm (35 tuổi, cùng ở xã Phước Hòa, TP.HCM, trước đây là huyện Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi gây rối trật tự công cộngcố ý gây thương tích.

TP.HCM: Bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng xoong nồi, cây hốt rác ở quán karaoke - Ảnh 1.

Hai nhóm hỗn chiến thực nghiệm hiện trường

ẢNH: M.N

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 27.9, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) nhận được tin báo có 2 nhóm người đánh nhau trong quán karaoke ở ấp 9, xã Phú Giáo, TP.HCM (thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương trước đây) gây mất an ninh trật tự làm náo loạn khu vực. Hai nhóm hỗn chiến bằng xoong nồi, cây hốt rác, sọt rác làm nhiều người bị thương.

Ngay sau đó, Công an xã Phú Giáo đã điều động lực lượng đến hiện trường vây bắt được 7 nghi can (ở 2 nhóm khác nhau) liên quan đến vụ hỗn chiến để phục vụ công tác điều tra.

TP.HCM: Bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng xoong nồi, cây hốt rác ở quán karaoke - Ảnh 2.

Hai nhóm dùng xoong nồi, cây hốt rác đánh nhau loạn xạ, thực nghiệm hiện trường

ẢNH: N.M


Theo điều tra, tối 27.9, cả 2 nhóm đến quán karaoke T.Đ ở xã Phú Giáo để hát và uống bia thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Ban đầu Dương Minh Hải (nhóm thứ 2) và Nguyễn Thanh Lâm (nhóm thứ nhất) đánh nhau bằng tay chân, nhưng sau đó thì cả 2 nhóm ùa vào dùng những vật có sẵn ở quán để hỗn chiến.

TP.HCM: Bắt 2 nhóm thanh niên hỗn chiến bằng xoong nồi, cây hốt rác ở quán karaoke - Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Lâm từng có 3 tiền án, 1 sự

ẢNH: N.M

Cụ thể, Dương Minh Quang (nhóm thứ 2) dùng sọt rác, ca nhựa múc nước; Nguyễn Thành Trung cầm cây hốt rác bằng inox, Trần Thanh Tùng (cùng nhóm thứ nhất) cầm xoong nồi (để ở nhà xe của quán karaoke)… lao vào đánh nhau gây náo loạn, làm Dương Minh Quang bị thương.

Qua điều tra, Công an xã Phú Giáo xác định Nguyễn Thanh Lâm từng có 3 tiền án, 1 tiền sự; đồng thời bắt giữ các nghi can, tiến hành thực nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Khám phá thêm chủ đề

