Thời sự

Tai nạn trong đêm, người đàn ông làm nghề bốc vác tử vong

Trần Kha
Trần Kha
01/10/2025 08:01 GMT+7

Một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy vừa xảy ra tại Ngã Ba Giồng (TP.HCM), khiến người đàn ông làm nghề bốc vác tử vong.

Đến rạng sáng 1.10, Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ) cùng Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra tại Ngã Ba Giồng.

Tai nạn giao thông tại Ngã Ba Giồng khiến người bốc vác tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 30.9, tại Ngã Ba Giồng, điểm giao giữa đường Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, TP.HCM), xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải biển số 51C - 056.xx và xe máy biển số 93P1 - 792.xx. Tai nạn khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương, CSGT đã có mặt giải quyết hiện trường.

Nạn nhân tử vong được xác định tên M. (44 tuổi), làm nghề bốc vác. Tối cùng ngày, ông T. trên đường đi làm về thì xảy ra va chạm với xe tải. 

Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy này.

Quảng Trị: Lời khai của tài xế sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở chợ Tân Long

Quảng Trị: Lời khai của tài xế sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở chợ Tân Long

Do hệ thống phanh không hoạt động lúc dừng đèn đỏ, tài xế điều khiển xe về bên trái để tránh ô tô phía trước dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo, Quảng Trị).

tai nạn Bốc vác CSGT Xe máy Ngã Ba Giồng
