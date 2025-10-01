Tai nạn trong đêm, người đàn ông làm nghề bốc vác tử vong

Đến rạng sáng 1.10, Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ) cùng Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra tại Ngã Ba Giồng.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 30.9, tại Ngã Ba Giồng, điểm giao giữa đường Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, TP.HCM), xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải biển số 51C - 056.xx và xe máy biển số 93P1 - 792.xx. Tai nạn khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương, CSGT đã có mặt giải quyết hiện trường.

Nạn nhân tử vong được xác định tên M. (44 tuổi), làm nghề bốc vác. Tối cùng ngày, ông T. trên đường đi làm về thì xảy ra va chạm với xe tải.

Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy này.