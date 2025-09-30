Công an TP.HCM khởi tố người đàn ông chống đối CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tối 10.9, tổ công tác Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM gồm đại úy Nguyễn Ngọc Lý (tổ trưởng) và đại úy Nguyễn Văn Hoàng Quân thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trước địa chỉ 154/5 Song Hành - Lê Quang Đạo (ấp 61, xã Bà Điểm, TP.HCM).

Người đàn ông chống đối CSGT kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại đây, tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy biển số 28S3 - 27xx có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người đàn ông đã không chấp hành và sử dụng một đoạn dây thép có gắn ổ khóa (để trên rổ phía trước xe) chống đối lực lượng CSGT.

Lúc này, anh Ngô Hữu Trường Giang (38 tuổi, ở phường Hiệp Thành, TP.HCM) là thanh niên xung phong đi trên đường dừng lại hỗ trợ tổ công tác, dựng xe máy trên lên, nhưng bị người đàn ông đẩy ngã dẫn đến chấn thương chân phải.

Anh Ngô Hữu Trường Giang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Công an xã Bà Điểm phối hợp tổ công tác CSGT khống chế, đưa người đàn ông về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, công an xã xác định người đàn ông tên Nguyễn Thành Trí (58 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM). Thời điểm này, ông Trí đang trong tình trạng say sỉn.

Lực lượng công an đã lập hồ sơ ban đầu, thu thập dữ liệu từ camera và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.