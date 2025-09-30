Người đàn ông 65 tuổi bơm thuốc sâu vào hộp sữa để đầu độc vợ

Ngày 30.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh (65 tuổi, trú trên địa bàn) mức án 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo bị truy tố theo điểm q khoản 1 điều 123, tình tiết định khung "vì động cơ đê hèn".

Người đàn ông bơm thuốc trừ sâu vào sữa để đầu độc vợ ẢNH: PHÚC BÌNH

Bơm thuốc sâu vào sữa để đầu độc vợ

Theo cáo trạng, ông Vinh và bà T. là vợ chồng hợp pháp, có 4 con chung. Bị cáo từng cờ bạc, thua 300 triệu đồng, con trai phải trả nợ thay nên gia đình thống nhất cho anh này đứng tên nhà đất.

Cuối năm 2023, bà T. phát hiện chồng ngoại tình nên xảy ra mâu thuẫn. Hai người sống ly thân, ông Vinh ở phòng khách, còn bà T. ở trong buồng ngủ.

Đầu năm 2025, bị cáo yêu cầu con trai bán nhà, đưa một phần tiền cho mình nhưng không được mọi người đồng ý. Do đó, bị cáo thường xuyên chửi vợ, đến nhà người tình ăn ở.

Sáng 12.4, khi trở về nhà, ông Vinh đi vào phòng ngủ của vợ, thấy 3 hộp sữa đậu nành nên nảy sinh ý định mua thuốc trừ sâu, cho vào trong nhằm đầu độc nạn nhân.

Nghĩ là làm, bị cáo ra cửa hàng, mua một lọ thuốc trừ sâu và một kim tiêm. Lợi dụng thời điểm không có ai ở nhà, bị cáo lấy xi lanh bơm thuốc sâu vào sữa của vợ.

Tối 15.4, bà T. lấy sữa ra uống, thấy có mùi như mùi xăng nên đi gặp con trai, con dâu kể chuyện. Gia đình kiểm tra, thấy hộp sữa đang uống dở có mùi lạ, 2 hộp còn nguyên có các vết thủng nhỏ như bị kim tiêm đâm.

Bà T. sau đó bị chóng mặt, nôn mửa nên gia đình liền đưa đi cấp cứu. Khuya cùng ngày, bà được ra viện.

Nghi ngờ có người đầu độc mình, bà T. họp gia đình. Ông Vinh không thừa nhận hành vi, thậm chí vứt tang vật là thuốc sâu, kim tiêm ra bãi rác đang cháy hòng che giấu sự việc.

Ngày 27.4, bà T. đến cơ quan công an trình báo sự việc. 3 hôm sau, ông Vinh ra đầu thú.

40 năm chung sống, "ly thân nhưng còn tình nghĩa"

Tại tòa, bị cáo Vinh cho rằng, cáo trạng truy tố về tội giết người với tình tiết "vì động cơ đê hèn" là không đúng, bởi ông chỉ muốn dùng thuốc sâu để "dọa vợ".

Chủ tọa hỏi, tại sao dọa nhưng lại giấu rồi vứt chai thuốc sâu cùng kim tiêm đi, dọa thì phải để lại cho người ta biết chứ? Bị cáo sau đó thừa nhận bơm thuốc sâu vào sữa nhằm cho vợ uống, song vẫn cho rằng mình "không đê hèn".

Thấy vậy, chủ tọa phân tích rằng, giả sử vợ bị cáo ngoại tình mà bị cáo đầu độc thì sẽ không bị cáo buộc động cơ đê hèn. Thế nhưng, bị cáo là người ngoại tình, muốn sống cùng tình nhân nên mới đầu độc vợ. Do đó, cơ quan điều tra xác định bị cáo phạm tội vì động cơ đê hèn. "Có phải ông định giết bà T. rồi đón bà N. về sống cùng hay không?", chủ tọa hỏi.

Đáp lời, bị cáo nói không thể đón bà N. về sống cùng vì đã cho con trai nhà đất. Ông thấy hàng xóm xây nhà to, đẹp nên mới bảo con bán đất, lấy tiền xây nhà, còn đâu "đưa tôi 1 - 2 tỉ, tôi đi đâu thì đi".

Được triệu tập tới tòa, bà T. cho hay, số sữa bị đầu độc thường ngày chỉ có bà sử dụng, con cháu trong nhà không ai uống.

Dù chồng gây ra tội với mình, song người phụ nữ vẫn xin giảm nhẹ cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường dân sự, bởi "giờ già rồi, nhiều bệnh tật, dù sao cũng sống chung 40 năm, tuy ly thân nhưng còn tình nghĩa".

Đại diện viện kiểm sát đánh giá, hành vi của bị cáo thể hiện mong muốn tước đoạt tính mạng vợ, người đã cùng mình "đầu ấp, tay gối" suốt 40 năm. Vì thế, cần xử lý nghiêm.

Trong bản án đã tuyên, ngoài các căn cứ buộc tội, tòa ghi nhận ông Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có bố là thương binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ chống Mỹ, bị cáo là người thờ cúng.

Liên quan đến việc bị cáo sống chung với bà N. nhiều lần, cơ quan tiến hành tố tụng nhận định 2 người chưa đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm chế độ một vợ, một chồng", nhưng đã vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình, nên đã ra quyết định xử phạt hành chính.