Đồng Nai: Đề nghị truy tố bị can dùng xyanua đầu độc 4 người thân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Bị can Bích và căn nhà nơi xảy ra vụ án ẢNH: H.K

Đầu độc chồng cùng 3 người cháu

Theo kết luận điều tra, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của anh Nguyễn Thoại Thanh T. (sinh 1985, chồng bị can Bích), Bích đã nảy sinh ý định tự tử nên đã tìm kiếm và mua chất độc xyanua trên qua mạng xã hội rồi cất giấu trong nhà.

Sau đó, trong quá trình sống chung, giữa Bích và các thành viên trong gia đình chồng phát sinh mẫu thuẫn nên đã nảy sinh ý định đầu độc mọi người bằng chất xyanua.

Theo đó, từ 1.2023 đến 6.2024, Bích đã dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình: gồm chồng là Nguyễn Thoại Thanh T. cùng 3 người cháu là Nguyễn Khả D. (sinh năm 2017), Nguyễn Hoài N. (sinh năm 2012) và Nguyễn Hoàng Bảo Th. (sinh năm 2006).

Hậu quả làm anh T., cháu D. và cháu N. tử vong. Riêng cháu Th. được cứu chữa kịp thời nên thoát chết.

Từ vụ việc cháu Th. được cứu chữa sau khi nhiễm chất độc xyanua (nhiễm độc vào ngày 20.6.2024), người bác của cháu là Thân Văn B. (sinh năm 1979, ngụ cùng xã) nghi ngờ cháu bị đầu độc nên gửi đơn trình báo cơ quan công an vào 25.6.2024.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích là nghi can nên đã bắt giữ để điều tra, đấu tranh làm rõ. Từ đó tội ác của Bích được phơi bày.

Kết luận vụ án nêu: "Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Ngọc Bích khai nhận rõ toàn bộ hành vi đầu độc anh T., cháu D., N. và Th. phù hợp với chứng cứ thu thập".

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vào ngày 31.12.2024 ẢNH: H.K

Kiến nghị loại bỏ vĩnh viễn bị can Bích ra khỏi đời sống xã hội

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, vụ án "giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc" nêu trên gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó Cơ quan điều tra kiến nghị một số giải pháp để phòng ngừa đối với loại tội phạm này.

Đó là đề nghị chính quyền địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ nhân khẩu đến đăng ký tạm trú để làm ăn sinh sống trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra hành chính lưu trú ban đêm; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn không để loại tội phạm này xảy ra.

Đối với các sở, ban, ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh sản xuất công nghiệp, các cơ sở mua bán các loại hóa chất dung môi trong hoạt động sản xuất trong đó có chất độc xyanua.

Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Bích đã thực hiện hành vi tàn độc, tinh vi và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện. Nhận thấy bản chất con người của bị can Bích không còn khả năng giáo dục và cảm hóa, do đó, cơ quan điều tra nhận thấy cần loại bỏ vĩnh viễn bị can Bích ra khỏi đời sống xã hội nhằm mục đích răn đe giáo dục và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc.